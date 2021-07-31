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futebol

Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Londrina no Mineirão

O duelo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B foi cheio de gols e ainda teve o pedido de demissão do técnico Mozart Santos. Veja!...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 17:03

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 17:03
Gols não faltaram no Mineirão. O duelo entre Cruzeiro e Londrina ficou empatado por 2 a 2, gols de Bruno José e Marcelo Moreno para a Raposa, com Douglas Santos e Matheus Bianqui anotando os tentos do Tubarão, nesta sexta-feira, 30 de julho, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 13 pontos, com o Londrina na 15ª posição, enquanto o time azul está na 16ª colocação. Mas, ambos podem voltar ao Z4 ao fim da rodada. Em outra noite de muito esforço físico e pouco futebol de qualidade, o Cruzeiro segue sua saga, sem vencer há nove jogos e deixando claro que sua luta será não cair à Série C. O Londrina iniciou uma reação e não perde há quatro jogos. Após o jogo, Mozart Santos pediu demissão do cargo de treinador da Raposa. Veja os gols no vídeo acima. Bruno José fez o primeiro gol da Raposa e tem sido um dos poucos que se se destacam em campo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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