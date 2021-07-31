Veja os gols do empate entre Cruzeiro e Londrina no Mineirão

Gols não faltaram no Mineirão. O duelo entre Cruzeiro e Londrina ficou empatado por 2 a 2, gols de Bruno José e Marcelo Moreno para a Raposa, com Douglas Santos e Matheus Bianqui anotando os tentos do Tubarão, nesta sexta-feira, 30 de julho, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 13 pontos, com o Londrina na 15ª posição, enquanto o time azul está na 16ª colocação. Mas, ambos podem voltar ao Z4 ao fim da rodada. Em outra noite de muito esforço físico e pouco futebol de qualidade, o Cruzeiro segue sua saga, sem vencer há nove jogos e deixando claro que sua luta será não cair à Série C. O Londrina iniciou uma reação e não perde há quatro jogos. Após o jogo, Mozart Santos pediu demissão do cargo de treinador da Raposa. Veja os gols no vídeo acima. Bruno José fez o primeiro gol da Raposa e tem sido um dos poucos que se se destacam em campo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)