Quem é Anne Carson, vencedora do Nobel de Literatura, e quais são seus livros publicados no Brasil

Entre os textos mais destacados estão O Ensaio de Vidro, um poema extenso sobre o fim de um amor narrado em diálogo com a obra de Emily Brontë; Homens da TV, que apresenta figuras como Heitor de Tróia, Safo e Antonin Artaud como se fossem personagens de televisão; e A Queda de Roma, que reflete sobre uma viagem a Roma e a sensação de alienação que ela provocou na autora.