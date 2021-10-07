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futebol

Veja os gols do empate entre Chape e Galo pela Série A do Brasileiro

O time mineiro, líder, não conseguiu superar a lanterna em um duelo de quatro gols...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 21:15

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 21:15

Em um jogo de quatro gols, Chapecoense e Atlético-MG empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira, 6 de outubro, na Arena Condá, em Chapecó, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Dylan Borrero e Sasha para o Galo, com Mike e Geuvânio anotando os tentos do time catarinense.
O Galo, com 50 pontos, teve muitas dificuldades diante da lanterna do campeonato, que agora chegou aos 12 pontos. A equipe mineira está a 11 pontos de Flamengo e Palmeiras, principais perseguidores.
A Chape conseguiu um “tanque” extra de energia para encarar o líder alvinegro, que também não fez uma grande partida, precisando do banco de reservas para melhorar no jogo e evitar uma derrota, pois chegou a sofrer a virada.
Próximos jogos​O Galo volta a campo no sábado, 9 de outubro, às 16h30, no Mineirão, contra o Ceará. A Chape vai ao Beira Rio encarar o Internacional no domingo, 10, às 11h. o Galo saiu na frente com Dylan Borrero, levou a virada, mas conseguiu empatar no fim do jogo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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