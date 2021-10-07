Veja os gols do empate entre Chape e Galo pela Série A do Brasileiro

Em um jogo de quatro gols, Chapecoense e Atlético-MG empataram por 2 a 2 nesta quarta-feira, 6 de outubro, na Arena Condá, em Chapecó, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Dylan Borrero e Sasha para o Galo, com Mike e Geuvânio anotando os tentos do time catarinense.

O Galo, com 50 pontos, teve muitas dificuldades diante da lanterna do campeonato, que agora chegou aos 12 pontos. A equipe mineira está a 11 pontos de Flamengo e Palmeiras, principais perseguidores.

A Chape conseguiu um “tanque” extra de energia para encarar o líder alvinegro, que também não fez uma grande partida, precisando do banco de reservas para melhorar no jogo e evitar uma derrota, pois chegou a sofrer a virada.