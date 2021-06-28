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futebol

Veja os gols da vitória do Santos sobre o Atlético-MG na Vila Belmiro

O Peixe é o sexto colocado, enquanto o Galo caiu para a oitava posição na tabela...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:21

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 23:21
Com um golaço do meia Jean Mota e outro do Marcos Guilherme, o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, e assumiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos ganhos. O time mineiro está na oitava colocação com 10 pontos em sete jogos.
O Galo não vence há três rodadas e vê o G4 mais longe, enquanto o Peixe já vislumbra um lugar entre os quatro melhores da competição. Veja os gols no vídeo acima.
Próximos jogos
Na próxima rodada, 30 de junho, quarta-feira, o Peixe volta a campo para enfrentar o Sport, no Recife. Já o Galo encara o Atlético-GO, no Mineirão, no dia 1º de julho.
CONFIRA A TABELA COMPLETA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O Galo não vence há três rodadas e vê G4 mais longe-(Pedro Souza / Atlético)

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