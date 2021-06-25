Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco pela Série B

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Morato abriu o placar para os visitantes, mas Matheus Barbosa marcou duas vezes para os donos da casa. Com o triunfo, a equipe celeste deixou o Z4 e agora tem sete pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 7, na décima colocação. Ambas as equipes estão a três pontos do G4 da competição. Veja os gols do duelo no vídeo acima.