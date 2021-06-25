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Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco pela Série B

A Raposa chegou aos sete pontos, a mesma do Cruzmaltino, e deixou o Z4...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 00:03

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 00:03
No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vasco por 2 a 1, de virada, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Morato abriu o placar para os visitantes, mas Matheus Barbosa marcou duas vezes para os donos da casa. Com o triunfo, a equipe celeste deixou o Z4 e agora tem sete pontos. O Cruz-Maltino, por sua vez, permanece com 7, na décima colocação. Ambas as equipes estão a três pontos do G4 da competição. Veja os gols do duelo no vídeo acima.
Próximos jogos
O Cruzeiro volta a campo no domingo, 27 de junho, às 20h30, contra o CSA, em Maceió. Já o time carioca terá pela frente Brusque, em São Januário, no mesmo dia, só que às 21h.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA SÉRIE BA Raposa está na 11ª posição e seafastou da zona do rebaixamento-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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