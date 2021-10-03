Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas

A Raposa fez seu papel em casa e superou o pior time da Série B...

Publicado em 03 de Outubro de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2021 às 13:15
Sob forte calor, o Cruzeiro venceu o BRasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Vitor Leque e Thiago, neste domingo, 3 de outubro, no jogo das 11h, no Independência, pela 28ª rodada do Brasileiro da Série B. A equipe mineira subiu para a 12ª colocação com 35, afastando ainda mais as chances de queda e empurrando o rival para um rebaixamento quase certo. Os gaúchos, lanternas, com apenas 16 pontos, perderam a 16ª partida na competição. Os três pontos conquistados dão um fio de esperança pelo acesso, mas a sequência de jogos contra Coritiba, Avaí e Botafogo, todos que estão lutando para subir, torna a missão celeste complexa, pois precisa de uma queda de rendimento de muitas equipes para conseguir se aproximar do G4. Próximos jogos A Raposa encara o Coritiba na sexta-feira, 8 de outubro, às 21h30, no Couto Pereira. O Brasil terá pela frente Operário-PR, quarta-feira, 6, às 16h, em casa O time mineiro subiu para a 12ª posição na classificação, com 35 pontos-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados