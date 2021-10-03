Veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Brasil de Pelotas

Sob forte calor, o Cruzeiro venceu o BRasil de Pelotas por 2 a 0, gols de Vitor Leque e Thiago, neste domingo, 3 de outubro, no jogo das 11h, no Independência, pela 28ª rodada do Brasileiro da Série B. A equipe mineira subiu para a 12ª colocação com 35, afastando ainda mais as chances de queda e empurrando o rival para um rebaixamento quase certo. Os gaúchos, lanternas, com apenas 16 pontos, perderam a 16ª partida na competição. Os três pontos conquistados dão um fio de esperança pelo acesso, mas a sequência de jogos contra Coritiba, Avaí e Botafogo, todos que estão lutando para subir, torna a missão celeste complexa, pois precisa de uma queda de rendimento de muitas equipes para conseguir se aproximar do G4. Próximos jogos A Raposa encara o Coritiba na sexta-feira, 8 de outubro, às 21h30, no Couto Pereira. O Brasil terá pela frente Operário-PR, quarta-feira, 6, às 16h, em casa O time mineiro subiu para a 12ª posição na classificação, com 35 pontos-(Bruno Haddad/Cruzeiro)