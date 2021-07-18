Veja os dois gols de Hulk na virada do Galo sobre o Timão em São Paulo

O Atlético-MG, de virada, bateu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão-2021, neste sábado. Com dois golaços de Hulk no segundo tempo, o time mineiro conquistou uma vitória importante para colar no líder Palmeiras. Enquanto os paulistas, que saíram na frente na primeira etapa com Gustavo Mosquito, ficam estagnados na tabela. Veja os gols do atacante atleticano no vídeo acima. Hulk foi o nome do jogo com dois gols, que colocou o Galo na vice-liderança do Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)