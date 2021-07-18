Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Veja os dois gols de Hulk na virada do Galo sobre o Timão em São Paulo

O time mineiro conseguiu superar os paulistas e estão na vice-liderança do Brasileirão...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 00:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 00:36
O Atlético-MG, de virada, bateu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão-2021, neste sábado. Com dois golaços de Hulk no segundo tempo, o time mineiro conquistou uma vitória importante para colar no líder Palmeiras. Enquanto os paulistas, que saíram na frente na primeira etapa com Gustavo Mosquito, ficam estagnados na tabela. Veja os gols do atacante atleticano no vídeo acima. Hulk foi o nome do jogo com dois gols, que colocou o Galo na vice-liderança do Brasileirão-(Pedro Souza/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados