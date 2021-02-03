Veja os discursos de líderes do Flamengo e Ceni no vestiário antes da vitória sobre o Sport

Na última quinta-feira, o Flamengo encerrou a recente sequência "off-Rio" (cinco jogos, ao todo) com aproveitamento de 80% ao vencer o Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0 e em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto, líderes do elenco, como Diego Ribas, Diego Alves e Willian Arão, se pronunciaram com discursos anímicos incisivos no vestiário. Assista no vídeo acima.

- Quando chegar ali naqueles 90 (minutos de jogo), é o teu parceiro que pode fazer você campeão. Ajude o teu parceiro, levante o teu parceiro e seja firme com o cara do teu lado, que pode fazer a diferença - disse Ceni, que precedeu a uma imponente fala de Willian Arão, por fim. Assista a ambos a seguir: