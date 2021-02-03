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Veja os discursos de líderes do Flamengo e Ceni no vestiário antes da vitória sobre o Sport

Rubro-Negro venceu pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e finalizou a recente sequência de jogos fora do Rio (cinco, ao todo) com 80% de aproveitamento...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 11:23

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 11:23

Na última quinta-feira, o Flamengo encerrou a recente sequência "off-Rio" (cinco jogos, ao todo) com aproveitamento de 80% ao vencer o Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0 e em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do confronto, líderes do elenco, como Diego Ribas, Diego Alves e Willian Arão, se pronunciaram com discursos anímicos incisivos no vestiário. Assista no vídeo acima.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
- Quando chegar ali naqueles 90 (minutos de jogo), é o teu parceiro que pode fazer você campeão. Ajude o teu parceiro, levante o teu parceiro e seja firme com o cara do teu lado, que pode fazer a diferença - disse Ceni, que precedeu a uma imponente fala de Willian Arão, por fim. Assista a ambos a seguir:

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