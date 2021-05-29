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Veja o retrospecto do Santos nas últimas dez estreias no Brasileirão

Peixe inicia a competição neste sábado diante do Bahia, no Estádio do Pituaçu...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 09:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Bahia neste sábado, às 20 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador, na estreia do Campeonato Brasileiro Série A-1 2021. Nas últimas dez estreias do Peixe no Brasileirão, foram seis empates, duas vitórias e duas derrotas.Como mandante são quatro empates e uma vitória, como visitante dois empates, duas derrotas e uma vitória. Desde 2011 em estreias, foram dez gols marcados e nove sofridos. Somando um total de 40% de aproveitamento.
O atacante Marinho, camisa 11 da equipe, marcou na estreia santista na temporada passada no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Inclusive, o Peixe não perdeu como mandante, muito menos na Vila. Dos cinco jogos em casa, foram três na Vila Belmiro, um no Pacaembu e um no Mané Garrincha.A última estreia fora de casa foi em 2019, o Santos venceu o Grêmio por 2 a 1 em Porto Alegre. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, titular absoluto no elenco santista da temporada, marcou um dos gols da partida. Foi a primeira vitória fora em estreia nesses dez anos. O Alvinegro quer repetir o bom desempenho em casa e conta com o retrospecto positivo diante o Bahia.
Veja todas as estreias do Santos:
2011: Santos 1 x 1 Internacional (Vila Belmiro) - Gol: Keirrison2012: Bahia 0 x 0 Santos (Pituaçu)2013: Santos 0 x 0 Flamengo (Mané Garrincha)2014: Santos 1 x 1 Sport (Vila Belmiro) - Gol - Gabriel Barbosa2015: Avaí 1 x 1 Santos (Ressacada) - Gol: Robinho2016: Atlético-MG 1 x 0 Santos (Indepedência)2017: Fluminense 3 x 2 Santos (Maracanã) - Gols: Victor Ferraz e Vladimir Hernandez2018: Santos 2 x o Ceará (Pacaembu) - Gols: Contra de Pio e Rodrygo2019: Grêmio 1 x 2 Santos (Arena do Grêmio) - Gols: Eduardo Sasha e Felipe Jonatan2020: Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino (Vila Belmiro) - Gol: Marinho

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