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Veja o retrospecto do Palmeiras contra times do Grupo A da Libertadores

Atual campeão da competição enfrentará Defensa y Justicia, Universitário-PERU e o vencedor do confronto entre Grêmio e Independiente Del Valle...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 07:30
Crédito: Reprodução/Fox Sports
A Conmebol realizou, na última sexta-feira (09), o sorteio dos grupos da Copa Libertadores da América. Com isso, o Palmeiras ficou no mesmo grupo de Defensa y Justicia, Universitário-PERU e o vencedor do confronto entre Grêmio e Independiente Del Valle, equipes que, no retrospecto geral, o Verdão contabilizou uma vantagem considerável.O Defensa y Justicia, atualmente treinado por Beccacece, enfrentou o time brasileiro em apenas uma oportunidade, sendo esta a primeira partida da Recopa Sul-Americana, na última quarta-feira (07). O embate terminou com vitória palestrina, por 2 a 1, e importante vantagem para o jogo de volta, que será realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília.Contra o Universitário-PERU, o Alviverde jogou um pouco mais. Ao longo da história, foram 14 partidas e nenhum empate. Deste modo, o Maior Campeão Nacional saiu vencedor em 12 destes, além de anotar incríveis 40 gols e sofrer apenas 11.
Das equipes que ainda se enfrentam pela pré-Libertadores, o Grêmio é o que possui maior retrospecto contra o Verdão. No total, o time paulista enfrentou o Tricolor em 100 oportunidades, vencendo em 42 e perdendo 21 vezes. Contra o Independiente Del Valle, porém, não há histórico, dado que os dois clubes nunca se enfrentaram.
O Palmeiras entra em campo novamente no próximo domingo (11), às 11h (horário de Brasília), contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira.

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