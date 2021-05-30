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Veja o lance bizarro de Fábio, que pegou a bola com as mãos fora da área e acabou sendo expulso

O goleiro foi expulso pelo lance ainda no primeiro tempo. Adriano também foi punido com o cartão vermelho deixando a Raposa com nove homens em campo...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 21:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 21:17
O segundo momento ruim do arqueiro celeste foi sair da grande área e pegar a bola com as mãos, em uma completa falta de atenção do camisa 1 cruzeirense. No caso de Adriano, os vacilos foram por faltas cometidas em sequência, para evitar o contra-ataque do Confiança. Dois amarelos que resultaram na sua expulsão. Veja no vídeo acima a saída atrapalhada de Fábio. Com menos dois jogadores em campo, o Cruzeiro ficou no dilema de atacar para buscar o empate, sem que a defesa ficasse exposta. Não deu certo. O desgaste foi enorme e a equipe azul não evitou o revés na estreia. Confira a expulsão de Adriano no vídeo abaixo.
O Cruzeiro ainda conseguiu empatar a partida logo aos 10 do segundo tempo, com Guilherme Bissoli, que entrou no intervalo, mas não teve forças para segurar o Confiança. Agora, a Raposa tentará se recuperar da derrota no dia 6 de junho, contra o CRB, no Mineirão. (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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