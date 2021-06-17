Veja o gol de Nathan, que deu a vitória ao Galo sobre o Internacional

Um grande resultado, de uma equipe que está se consolidando cada vez mais. Esse foi o Atlético-MG, que venceu o Internacional por 1 a 0, gol de Nathan, logo no começo do jogo, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 16 de junho, no Beira Rio. A partida foi uma mostra de como o time mineiro será protagonista na competição, enquanto o Colorado segue sem rumo na temporada, precisando se uma agitada para voltar a mostrar um bom futebol. O time gaúcho segue com uma campanha irregular, com quatro pontos, na 13ª posição. O Galo subiu para terceiro, mas pode conseguir até a vice-liderança ao fim da rodada. A noite de futebol no sul teve um Galo preciso, que controla o jogo e evita que o adversário fique com muitas ações no jogo. O Inter só conseguiu chegar na meta de Everson só com vacilos de sua defesa e não por méritos Colorados.