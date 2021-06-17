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futebol

Veja o gol de Nathan, que deu a vitória ao Galo sobre o Internacional

O time mineiro chegou aos nove pontos e está no G4 do Brasileirão...

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:14

LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 21:14
Um grande resultado, de uma equipe que está se consolidando cada vez mais. Esse foi o Atlético-MG, que venceu o Internacional por 1 a 0, gol de Nathan, logo no começo do jogo, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 16 de junho, no Beira Rio. A partida foi uma mostra de como o time mineiro será protagonista na competição, enquanto o Colorado segue sem rumo na temporada, precisando se uma agitada para voltar a mostrar um bom futebol. O time gaúcho segue com uma campanha irregular, com quatro pontos, na 13ª posição. O Galo subiu para terceiro, mas pode conseguir até a vice-liderança ao fim da rodada. A noite de futebol no sul teve um Galo preciso, que controla o jogo e evita que o adversário fique com muitas ações no jogo. O Inter só conseguiu chegar na meta de Everson só com vacilos de sua defesa e não por méritos Colorados.
Próximos jogos​O Galo volta a campo no dia 21 de junho, segunda-feira, às 20h, no Mineirão. O Colorado recebe o Ceará no domingo, 20, às 16h, no Beira Rio. Nathan foi o homem do gol alvinegro diante do Colorado no Beira Rio-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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