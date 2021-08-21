Veja o gol de Marcelo Moreno, que deu a vitória ao Cruzeiro sobre o Confiança-SE no Mineirão

A vitória do Cruzeiro sobre o Confiança-SE por 1 a 0, gol de pênalti assinalado por Marcelo Moreno, nesta sexta-feira, 20 de agosto, foi mais suado do que o torcedor azul, que voltou ao Mineirão, esperava. O duelo foi válido pela 20ª rodada da Série B, a primeira do returno. Foi um confronto de um time que quis jogar, contra outro que tentou apenas se defender, abdicando de buscar o gol. E, essa retranca gerou muito trabalho para o ataque celeste, que só conseguiu o gol da vitória quase na metade do segundo tempo. Logo, o triunfo azul foi merecido contra uma das piores equipes da segunda divisão. O resultado levou a Raposa aos 24 pontos, mas sem mudar de posição. Segue na 14ª posição, enquanto o Confiança continua com seus 13 pontos, amargando a 19ª colocação. Porém, se o Brasil de Pelotas vencer o seu duelo como Londrina, poderá se tornar o lanterna da competição. Com Luxemburgo no comando, o Cruzeiro fez 11 pontos dos 15 possíveis desde a sua chegada. foi sua primeira vitória em casa no comando da Raposa.