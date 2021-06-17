Veja o gol de Bruno José, que deu a 1ª vitória ao Cruzeiro na Série B

Finalmente! O Cruzeiro venceu na Série B 2021. A Raposa derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, gol de Bruno José, nesta quarta-feira, 16 de junho, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada da competição. Com o resultado, a Raposa subiu para a 14ª posição, saindo da zona do rebaixamento , chegando aos quatro pontos, quebrando uma sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três na Série B e um pela Copa do Brasil. Para a Macaca, a derrota a levou para a lanterna da competição, com apenas um ponto em quatro partidas, seguindo sem triunfar no campeonato deste ano. O time comandado por Mozart Santos reduz a pressão sobre a equipe, vai mais tranquilo para o duelo contra o Operário-PR, fora de casa, na próxima rodada. Destaque para uma equipe mais centrada, menos afobada, que pode melhorar nos jogos vindouros.