Veja o balanço de Fabrício Bruno e Marinho no Flamengo e saiba como os demais reforços ajudarão em 2022

O primeiro trimestre de 2022 chegou ao fim, e apenas dois dos cinco reforços do Flamengo puderam jogar na temporada: Marinho e Fabrício Bruno. Já Pablo, Ayrton Lucas e Santos ainda estrearão com o Manto - no caso, vale destacar que apenas o primeiro poderia ter jogado no Carioca, mas sofreu uma lesão e ficou de fora.

Por outro lado, ele ainda não conseguiu se firmar e, geralmente, tem aparecido como opção para o Mister no banco de reservas. Contudo, no primeiro jogo da final do Carioca, ele ganhou oportunidade entre os 11 titulares - Arrascaeta tinha jogado na noite anterior pelo Uruguai e Bruno Henrique havia perdido o último compromisso do Fla por causa da luxação no ombro.

Pablo, que também chegou com muita expectativa da Nação, teve a situação regularizada para poder estrear no Campeonato Carioca. No entanto, um dia depois de ser apresentado pelo Rubro-Negro, o zagueiro sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito após uma dividida no treino e ainda não estreou.

Mesmo assim, o histórico de Pablo justificou a empolgação da torcida por sua contratação. Além da experiência no futebol europeu, ele foi peça importante na conquista do Brasileirão de 2017 do Corinthians. Também vale ressaltar que o defensor já trabalhou com Paulo Sousa, o que pode ajudá-lo a se encaixar rapidamente no esquema tático do Fla.

Isso acontece porque ele lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo. Ele, então, segue a recuperação para, em breve, reforçar a equipe de Paulo Sousa.

Santos teve a missão de substituir Weverton, que hoje defende o Palmeiras e a Seleção Brasileira, no Athletico-PR e deu conta do recado. Assim, ele foi peça importante do time que conquistou a Copa do Brasil em 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021.

O desejo do técnico Paulo Sousa pelo goleiro, inclusive, não era segredo. Nesta temporada, Hugo Souza ganhou a vaga de titular, enquanto Diego Alves se tornou reserva. Contudo, com o camisa 45 já oscilou em alguns momentos da temporada, Santos entra "forte" na briga pela titularidade na Gávea.