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Veja imagem do uniforme 2 do Flamengo para a temporada 2021

Camisa foi vazada na internet nesta sexta-feira e tem previsão de lançamento para maio...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 12:59

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 12:59

Crédito: Reprodução
No dia seguinte à conquista do Brasileirão, o Flamengo começou a vender a nova camisa titular para a temporada 2021 e viu a camisa 2 ser vazada na internet. A foto foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

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