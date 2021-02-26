Veja imagem do uniforme 2 do Flamengo para a temporada 2021

No dia seguinte à conquista do Brasileirão, o Flamengo começou a vender a nova camisa titular para a temporada 2021 e viu a camisa 2 ser vazada na internet. A foto foi divulgada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande, do Jornal O Dia.
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