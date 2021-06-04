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Veja detalhes dos jogadores que estão no departamento médico da base do Palmeiras

Em fase final de transição, Endrick deve estar à disposição em breve; Daniel Silva também está sob os cuidados do DM...
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Publicado em 

04 jun 2021 às 07:30

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Com exclusividade, o LANCE!/NOSSO PALESTRA obteve a atualização das situações físicas dos jogadores que estão no departamento médico das categorias de base do Palmeiras. Tema relevante junto à torcida, os status de Endrick e Daniel Silva foram esclarecidos à reportagem.VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO VERDÃO NO BRASILEIRÃOCom um problema no joelho, o promissor Endrick, de 14 anos, já está no processo final de transição e deve retornar já nos próximos jogos da categoria sub-17. Embora ainda tenha idade para jogar no sub-15, o físico do jovem o coloca em condições de atuar com os mais velhos.
Atacante versátil, que joga tanto como camisa 9 quanto aberto na ponta direita, explosivo e uma habilidade acima da média para a idade. Peça frequente na Seleção Brasileira, o atleta não foi convocado pelo treinador Dudu Patetuci na última semana em decorrência de lesão.
Já Daniel Silva, de 17 anos, sofreu na temporada 2020 com um problema na coxa e ainda não está perto do retorno aos gramados. Em fisioterapia, o atacante deve demorar mais algumas semanas até atingir o físico ideal. No Verdão desde outubro, contratado por empréstimo junto ao Desportivo Brasil, conseguiu destaque na temporada 2020, com oito gols em 12 partidas nas categorias sub-17 e sub-20.
O Palmeiras sub-17 volta a campo novamente amanhã (05), às 15h (horário de Brasília), contra o Bahia, no Allianz Parque, com transmissão da CBF TV.

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