Veja detalhes dos jogadores que estão no departamento médico da base do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Com exclusividade, o LANCE!/NOSSO PALESTRA obteve a atualização das situações físicas dos jogadores que estão no departamento médico das categorias de base do Palmeiras. Tema relevante junto à torcida, os status de Endrick e Daniel Silva foram esclarecidos à reportagem.VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO VERDÃO NO BRASILEIRÃOCom um problema no joelho, o promissor Endrick, de 14 anos, já está no processo final de transição e deve retornar já nos próximos jogos da categoria sub-17. Embora ainda tenha idade para jogar no sub-15, o físico do jovem o coloca em condições de atuar com os mais velhos.

Atacante versátil, que joga tanto como camisa 9 quanto aberto na ponta direita, explosivo e uma habilidade acima da média para a idade. Peça frequente na Seleção Brasileira, o atleta não foi convocado pelo treinador Dudu Patetuci na última semana em decorrência de lesão.

Já Daniel Silva, de 17 anos, sofreu na temporada 2020 com um problema na coxa e ainda não está perto do retorno aos gramados. Em fisioterapia, o atacante deve demorar mais algumas semanas até atingir o físico ideal. No Verdão desde outubro, contratado por empréstimo junto ao Desportivo Brasil, conseguiu destaque na temporada 2020, com oito gols em 12 partidas nas categorias sub-17 e sub-20.