Veja detalhes da logística do Flamengo no grupo da Libertadores e saiba mais sobre os adversários

O Flamengo vai em busca do Tri da América e, nesta sexta-feira, conheceu os adversários da fase de grupo em sorteio realizado pela Conmebol. O Rubro-Negro está no Grupo H da Copa Libertadores ao lado de Universidad Católica (CHL), Sporting Cristal (PER) e Talleres (ARG). Abaixo, o LANCE! traz um panorama geral sobre a logística da chave e as situações dos adversários.A LOGÍSTICA DO GRUPO H

A tabela ainda não foi divulgada, mas a fase de grupos será disputada entre 5 de abril e 26 de maio. O sorteio ofereceu ao Flamengo uma chave de logística considerada simples, sendo a viagem mais longa para Lima, no Peru, onde o Sporting Cristal manda suas partidas no Estádio Alberto Gallardo. O trajeto é de cerca de 3 mil e 800 quilômetros e tempo estimado de voo de 5h e 12 minutos.

Para Santiago, no Chile, onde o Flamengo visitará a Universidad Católica no Estádio San Carlos de Apoquindo, a distância é de 2 mil e 900 quilômetros e tempo de voo estimado de 4h e 10 minutos, aproximadamente. Para Córdoba, na Argentina, onde o Talleres atua no Estádio Mario Alberto Kempes, a viagem é mais curta: cerca de 2 mil e 800 quilômetros e voo de 3h e 30 minutos. UNIVERSIDAD CATÓLICA TEM INÍCIO RUIM​​Atual tetracampeã da Liga Chilena, a Universidad Católica não faz um bom início de temporada. Além de ter perdido a Supercopa do Chile para o Colo-Colo, o time de Cristian Paulucci está na oitava posição do campeonato nacional. Depois de vencer as três primeiras rodadas, a UC perdeu os últimos quatro jogos, tendo uma das piores defesas do torneio com 12 gols sofridos.

Ex-auxiliar técnico, Cristián Paulucci assumiu o comando da equipe em setembro de 2021 e, para esta temporada, a Universidad Católica contratou Fabián Orellana, atacante de 36 anos, Yamil Asad, meio-campista de 27 anos.

- Como chegou à Libertadores-2022: campeã do Campeonato Chileno em 2021- Duelos contra o Flamengo: seis jogos, com duas vitórias do Rubro-Negro e quatro triunfos da Universidad Católica

Para surpreenderem este ano, os Celestes contrataram o ala/meia Yoshimar Yotún, ex-Vasco e titular da seleção do Peru, para esta temporada, cujo artilheiro é o meia Christofer Gonzáles, outro jogador da equipe nacional e autor de quatro gols em cinco jogos na Liga local. A dupla requererá uma atenção especial do Fla.

- Como chegou à Libertadores-2022: vice-campeão da Liga Peruana em 2021- Duelos contra o Flamengo: não há jogos oficiais entre ambos (apenas dois amistosos, vencidos pelo Fla por 2 a 0 no Estádio Nacional do Peru, em 1964 e 1965)

Ou seja, haverá confronto lusitano no embate entre Talleres e Flamengo, que precisa ficar atento ao jovem centroavante Federico Girotti, de apenas 22 anos, de 1,91m, revelado pelo River Plate e autor de três gols nesta temporada. Mais arisco, o atacante colombiano Diego Valoyes também vem bem em boa fase, com dois gols marcados nos triunfos recentes.

- Como chegou à Libertadores-2022: 3º colocado na classificação geral da Liga Argentina em 2021.- Duelos contra o Flamengo: não há jogos oficiais entre ambos (apenas dois amistosos na Argentina, sendo um empate em 0 a 0, em 1978, e uma goleada rubro-negra, por 5 a 0, em 1968).