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Veja datas, horários, adversários e onde assistir o Fluminense nas primeiras rodadas do Carioca

Tricolor inicia a temporada de 2022 diante do Bangu no próximo dia 27 e faz o primeiro clássico contra o Flamengo, em 6 de fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 20:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 20:11

Falta pouco para o início do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a Ferj divulgou os detalhes das primeiras quatro rodadas da competição e confirmou a estreia do Fluminense para o dia 27 de janeiro, às 21h, contra o Bangu. O clube ainda não definiu onde mandará suas partidas com o fechamento do Maracanã, mas a tendência é que seja no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.No dia 30, o Flu visita o Madureira, em jogo que ainda pode sofrer alterações dependendo da escala da TV aberta. Em fevereiro, dia 3, o Tricolor encara o Audax Rio às 21h e o primeiro clássico é diante do Flamengo, dia 6, com grandes chances de acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Nas rodadas seguintes, ainda sem confirmação de datas e horários, o Fluminense terá o Botafogo, Portuguesa, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Vasco, Resende e Boavista, fechando a primeira parte da Taça Guanabara.
O Campeonato Carioca repetirá em 2022 a fórmula da última edição, com 12 equipes se enfrentando em turno único, que levará o nome de Taça Guanabara, e as quatro primeiras se classificando para as semifinais. Os times que terminarem a primeira fase entre quinto e oitavo vão disputar o título da Taça Rio.VEJA OS DETALHES:
27/01 - 1º rodadaFluminense x Bangu - 21hEstádio: a definirTransmissão: pay-per-view
30/01 - 2ª rodadaMadureira x Fluminense - 15h30Estádio: Conselheiro GalvãoTransmissão: pay-per-view*Aguardando definição de transmissão para TV aberta e horário da partida
03/02 - 3ª rodadaFluminense x Audax Rio - 21hEstádio: a definirTransmissão: pay-per-view
06/02 - 4ª rodadaFlamengo x Fluminense - 16h05Estádio: a definirTransmissão: TV aberta e pay-per-view
Crédito: Fluminenseestreianatemporadanopróximodia27(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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