Veja datas, horários, adversários e onde assistir o Fluminense nas primeiras rodadas do Carioca

Falta pouco para o início do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a Ferj divulgou os detalhes das primeiras quatro rodadas da competição e confirmou a estreia do Fluminense para o dia 27 de janeiro, às 21h, contra o Bangu. O clube ainda não definiu onde mandará suas partidas com o fechamento do Maracanã, mas a tendência é que seja no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.No dia 30, o Flu visita o Madureira, em jogo que ainda pode sofrer alterações dependendo da escala da TV aberta. Em fevereiro, dia 3, o Tricolor encara o Audax Rio às 21h e o primeiro clássico é diante do Flamengo, dia 6, com grandes chances de acontecer no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.