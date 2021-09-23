Veja como o posicionamento de Gabigol foi importante para a vitória do Flamengo na Libertadores

O posicionamento de Gabigol foi um dos fatores que conduziu o Flamengo à vitória sobre o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Maracanã, em partida válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, na última quarta-feira. O atacante não se limitou a atuar dentro da área e caiu pelo lado direito, o que ajudou o time na criação de jogadas. > ATUAÇÕES: Andreas, Bruno Henrique e Gabi comandam vitória do FlamengoDessa forma, o que se viu dentro de campo foi um Gabigol mais participativo no ataque, sobretudo pela ponta. Assim, o camisa 9 foi envolvido em jogadas de tabela com Isla e Everton Ribeiro que ajudaram o Flamengo a chegar com perigo até a meta defendida por Burrai.