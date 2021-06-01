Veja como foram as últimas participações do Santos na Copa do Brasil

O Santos enfrenta o Cianorte na terça-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal Olímpico Albino Turbay, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Será a estreia do Peixe na competição. O confronto de volta acontece na terça da outra semana.Nas últimas participações, o Alvinegro chegou na final duas vezes e levou o título em 2010 quando encantou o Brasil com os Meninos da Vila. Não participou nos anos de 2011, 2012 e 2017. Em 2013 foi eliminado para o Grêmio nas oitavas de final, no ano seguinte outra eliminação, mas nas semifinais para o Cruzeiro.
Em 2015 foi vice-campeão da Copa do Brasil nos pênaltis para o Palmeiras, eliminado para o Internacional na quartas do ano seguinte. Voltou a competição em 2018, mas foi eliminado para o Cruzeiro nas quartas nos pênaltis, duas eliminações ainda nas oitavas nos anos seguintes. Em 2019 para o Atlético-MG e em 2020 para o Ceará.Veja as últimas campanhas do Santos na Copa do Brasil:
2010
PRIMEIRA FASE
Naviraiense/MS 0 x 1 Santos - Morenão Santos 10 x 0 Naviraiense/MS - Vila Belmiro
SEGUNDA FASE
Remo 0 x 4 Santos - Mangueirão
OITAVAS DE FINAL
Santos 8 x 1 Guarani - Vila BelmiroGuarani 3 x 2 Santos - Brinco de Ouro
QUARTAS DE FINAL
Atlético/MG 3 x 2 Santos - Mineirão Santos 3 x 1 Atlético/MG - Vila Belmiro
SEMIFINAL
Grêmio 4 x 3 Santos - OlímpicoSantos 3 x 1 Grêmio - Vila Belmiro
FINAL
Santos 2 x 0 Vitória - Vila Belmiro Vitória 2 x 1 Santos - Barradão2013
PRIMEIRA FASE Flamengo do Piauí/PI 2 x 2 Santos - Alberto SilvaSantos 2 x 0 Flamengo do Piauí/PI - Vila Belmiro
SEGUNDA FASE
Joinville/SC 0 x 1 Santos - Arena JoinvilleSantos 0 x 0 Joinville/SC - Vila Belmiro
TERCEIRA FASE
Santos 1 x 1 C.r.a.c/GO - Vila BelmiroC.r.a.c/GO 0 x 2 Santos - Genervino da Fonseca
OITAVAS DE FINAL
Santos 1 x 0 Grêmio - Vila BelmiroGrêmio 2 x 0 Santos - Arena do Grêmio
2014
PRIMEIRA FASE
Mixto/MT 0 x 0 Santos - Arena PantanalSantos 3 x 0 Mixto/MT - Vila Belmiro
SEGUNDA FASE
Princesa do Solimões/AM 1 x 2 Santos - Arena da AmazôniaSantos 4 x 2 Princesa do Solimões/AM - Vila Belmiro
TERCEIRA FASE
Londrina/PR 2 x 1 Santos - Do CaféSantos 2 x 0 Londrina/PR - Vila Belmiro
OITAVAS DE FINAL
Grêmio 0 x 2 Santos - Arena do Grêmio
QUARTAS DE FINAL
Botafogo 2 x 3 Santos - MaracanãSantos 5 x 0 Botafogo - Pacaembu
SEMIFINAL
Cruzeiro 1 x 0 Santos - MineirãoSantos 3 x 3 Cruzeiro - Vila Belmiro
2015
PRIMEIRA FASE
Londrina/PR 0 x 1 Santos - Do CaféSantos 1 x 0 Londrina/PR - Martins Pereira
SEGUNDA FASE
Maringá/PR 2 x 2 Santos - Willie DavidsSantos 1 x 0 Maringá/PR - Vila Belmiro
TERCEIRA FASE
Sport/PE 2 x 1 Santos - Ilha do RetiroSantos 3 x 1 Sport/PE - Vila Belmiro
OITAVAS DE FINAL
Santos 2 x 0 Corinthians - Vila BelmiroCorinthians 1 x 2 Santos - Arena do Corinthians
QUARTAS DE FINAL
Figueirense/SC 0 x 1 Santos - Orlando ScarpelliSantos 3 x 2 Figueirense/SC - Pacaembu
SEMIFINAL
São Paulo 1 x 3 Santos - MorumbiSantos 3 x 1 - Vila Belmiro
FINAL
Santos 1 x 0 Palmeiras - Vila BelmiroPalmeiras 2 (4) x (3) 1 Santos - Allianz Parque
2016
PRIMEIRA FASE
Santos/AP 1 x 1 Santos - ZerãoSantos 3 x 0 Santos/AP - Vila Belmiro
SEGUNDA FASE
Galvez/AC 0 x 3 Santos - Arena da Floresta
TERCEIRA FASE
Gama/DF 0 x 0 Santos - Valmir BezerraSantos 3 x 0 Gama/DF - Vila Belmiro
OITAVAS DE FINAL
Santos 3 x 1 Vasco - Vila BelmiroVasco 2 x 2 Santos - São Januário
QUARTAS DE FINAL
Santos 2 x 1 Internacional - Vila BelmiroInternacional 2 x 0 Santos - Beira-Rio
2018
OITAVAS DE FINAL
Santos 5 x 1 Luverdense/MT - Vila BelmiroLuverdense/MT 2 x 1 Santos - Passo Das Emas
QUARTAS DE FINAL
Santos 0 x 1 Cruzeiro - Vila BelmiroCruzeiro 1 (3) x (0) 2 Santos - Mineirão
2019
PRIMEIRA FASE
Altos/PI 1 x 7 Santos - Albertão
SEGUNDA FASE
Santos 4 x 0 América/RN - Pacaembu
TERCEIRA FASE
Atlético/GO 1 x 0 Santos - Antônio AcciolySantos 3 x 0 Atlético/GO - Vila Belmiro
QUARTA FASE
Santos 2 x 0 Vasco - Vila BelmiroVasco 2 x 1 Santos - São Januário
OITAVAS DE FINAL
Atlético/MG 0 x 0 Santos - IndependênciaSantos 1 x 2 Atlético/MG - Pacaembu
2020
OITAVAS DE FINAL
Santos 0 x0 Ceará - Vila BelmiroCeará 1 x 0 Santos - Arena Castelão