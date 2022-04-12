Veja como comprar ingressos para os jogos do Fluminense contra Vila Nova e Internacional

Depois de uma semana fora de casa para jogos com Junior Barranquilla (COL) e Cuiabá, o Fluminense fará duas partidas seguidas no Maracanã. Na terça-feira, o Tricolor enfrenta o Vila Nova, pela estreia na Copa do Brasil, às 21h30. Já no sábado, é a vez do duelo com o Internacional pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h. As vendas de ingresso se iniciam nesta quarta.O check-in para sócios começa nesta quarta, às 16h, e os associados terão dois dias de prioridade. Já a venda online e para o público geral abrem na sexta-feira, às 10h. A comercialização nas bilheterias e pontos de venda é a partir de sábado, às 10h. Sócios terão acesso com a carteirinha ou o e-ticket, além do ingresso tradicional. Não-sócios deverão obrigatoriamente retirar o ingresso em um dos pontos de venda.

Para o jogo contra o Internacional, conforme havia sido prometido pelo Fluminense nos primeiros dias da pandemia, o clube irá conceder aos sócios desconto extra em ingressos de acordo com o número de partidas disputadas com portões fechados proporcionalmente ao período em que o associado esteve adimplente. Em função do regulamento, o benefício não estará disponível no confronto diante do Vila Nova.

Vale lembrar que é preciso estar em dia com o calendário de vacinação. Pessoas com 50 anos ou mais com a dose de reforço, de 18 a 49 anos com segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose). Adolescentes e crianças menores de 18 anos não tem obrigatoriedade de comprovação.CHECK-INS E VENDA ONLINE

A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – 13/04 (quarta), às 16h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 13/04 (quarta), às 20h- Guerreiro – 14/04 (quinta), às 10h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios e torcida visitante: 15/04 (sexta), às 10h- Vendas para não-sócios em fluminensefc.futebolcard.com- Vendas para as torcidas visitantes em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet (jogo contra o Vila Nova): 19/04 (sábado), às 20h30Encerramento das vendas pela internet (jogo contra o Internacional): 23/04 (sábado), às 18h

RETIRA DA DOS INGRESSOS

A retirada do ingresso é obrigatória para não-sócios. Quem precisar efetuar a troca do ingresso deverá comparecer a um dos locais de retirada portando documento oficial com foto e o voucher do ingresso, além do cartão utilizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada). É necessário apresentar também o comprovante de vacinação.

VALORES PARA FLUMINENSE X VILA NOVA

Setor Sul (torcida do Fluminense)

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 15- Guerreiro – R$ 50

Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

Setor Norte (torcida visitante)- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30

Setor Maracanã Mais*- Sócios de todos os planos (exceto Guerreiro) – R$ 185- Inteira – R$ 300- Meia-entrada – R$ 185*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

VALORES PARA FLUMINENSE X INTERNACIONAL

Setor Sul (torcida do Fluminense)

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**- Guerreiro – R$ 50

*Sócios com direito ao desconto extra poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0. O check-in do segundo ingresso é OBRIGATÓRIO.** Sócios direito ao desconto extra poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 60- Meia-entrada - R$ 30

Setor Norte (torcida visitante)- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30

Setor Maracanã Mais*- Sócios de todos os planos (exceto Guerreiro) – R$ 185- Inteira – R$ 300- Meia-entrada – R$ 185*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

ATENÇÃO: Inicialmente será aberta a venda somente para o Setor Sul. O Fluminense disponibilizará os ingressos para os setores de acordo com a demanda, seguindo a seguinte ordem: Sul e Maracanã Mais, Leste Inferior, Oeste e, por fim, Leste Superior.

GRATUIDADES:- Retirada antecipada em todos os pontos de venda- No dia de cada jogo, a retirada de gratuidade para a torcida do Fluminense no Maracanã será apenas na bilheteria 2- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

ATENÇÃO! OS PONTOS DE VENDA E RETIRADA DE INGRESSOS SERÃO DIVULGADOS EM BREVE

ACESSO AO ESTÁDIO- Os portões para a partida contra o Vila Nova serão abertos às 19h30- Os portões para a partida contra o Internacional serão abertos às 17h- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60

IMPORTANTE: Os torcedores agora poderão garantir uma vaga no estacionamento de forma antecipada, através do aplicativo “Fast Parking”. Basta acessar o app, efetuar a compra e apresentar o QR Code no acesso.