Veja como a queda de rendimento no segundo tempo custou ao Flamengo a vitória contra o Bragantino

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Depois de crescer de produção durante o primeiro tempo e abrir o placar, o Flamengo cedeu o empate ao Red Bull Bragantino e tropeçou no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira. Em campo, o Rubro-Negro não conseguiu repetir a atuação que o torcedor se acostumou a ver, mas, se não fosse uma grande queda de desempenho na etapa final, o time poderia ter saído de Bragança Paulista com os três pontos.> ATUAÇÕES: Pedro recebe a maior nota do Flamengo contra o BragantinoNo começo do primeiro tempo, o Flamengo pouco fazia, enquanto o Massa Bruta conseguia chegar com mais frequência ao campo de ataque, mas sem a eficiência necessária para assustar o gol de defendido por Gabriel Batista. Nesse sentido, o Fla teve tempo dentro de campo para se ajustar e, finalmente, construir jogadas promissoras.

Assim, depois de um começo devagar, Vitinho finalmente apareceu na partida e criou duas grandes chances de gol: a primeira foi desperdiçada por Pedro, mas a segunda terminou no fundo das redes do goleiro Cleiton.

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Aos 28 minutos, Vitinho conseguiu um desarme já no campo de ataque, partiu com a bola dominada e tocou para Pedro dentro da área. O centroavante, por sua vez, acertou um chute firme e cruzado que colocou o Rubro-Negro em vantagem no placar. Assim, o momento era do time carioca, que poderia voltar do vestiários com mais ânimo para sacramentar a vitória em Bragança Paulista.No entanto, não foi isso que aconteceu. O Flamengo voltou desligado e viu um Red Bull Bragantino que se lançou ao ataque em busca do gol de empate. Enquanto o Massa Bruta buscava igualar o marcador, o Fla errava passes, perdia o tempo dos botes e até a abandonava a posição para marcar.

Foi nesse cenário que o Bragantino aproveitou e balançou as redes. Primeiro, aos 11 minutos, Léo Pereira abandonou a posição para marcar Praxedes, que não teve dificuldade para passar pelo defensor e tocar para Ytalo. O atacante por sua vez, aproveitou o tempo de bote errado de Arão para finalizar com força, o que obrigou uma grande defesa de Gabriel Batista.

Dois minutos depois, novos erros custaram o gol marcador por Artur. Matheuzinho errou na saída de bola e viu o Braga construir mais um ataque. A bola chegou até o camisa 7, que não teve dificuldades para vencer a marcação de Léo Pereira, e soltou uma bomba indefensável no ângulo da meta defendida por Gabriel Batista. Depois disso, o Fla não conseguiu reagir e pouco fez para reverter esse cenário.

Os números, inclusive, evidenciam essa queda de produção na etapa complementar. De acordo com o site "FootStats", no primeiro tempo, o Flamengo acertou 218 passes, enquanto no segundo foram apenas 138. Depois de dois chutes na direção do gol na primeiro tempo - o que já não é uma marca boa - o time acertou um único no segundo tempo.

O próprio técnico Renato Gaúcho admitiu que o Flamengo, tecnicamente, não fez um jogo bonito. Além disso, ele lembrou que os desfalques - quatro por convocação, três por lesão e um por quadro gripal - também foram fatores para o resultado. De acordo com ele, não pelo ausência dos jogadores em si, mas pela falta de entrosamento, o que aconteceu com o time que entrou em campo na última quarta-feira.

- Não estou reclamando das ausências, o que eu estou reclamando é a falta de entrosamento e, muitas vezes, a falta de um jogador da posição. É um jogo (contra o Bragantino) sempre muito difícil, mas o adversário também quer vencer. Tecnicamente, por parte do Flamengo não foi um jogo bonito, mas, em compensação, não faltou luta, não faltou vontade por parte do meu time - disse Renato na coletiva.