Veja cinco curiosidades sobre o 'Gran Derbi' entre Sevilla e Real Betis

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O derby de Sevilla, mais conhecido como "El Gran Derbi", é cheio de paixão e combina com muitas histórias. Justamente por conta disso, é difícil encontrar alguém que saiba tudo que envolve esse duelo entre Sevilla e Real Betis. Sendo assim, aqui estão cinco coisas que você talvez não saiba sobre este duelo.

+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE LA LIGA1 - É UM DUELO RECHEADO DE HISTÓRIAOficialmente, o primeiro derby entre essas duas equipes na capital andaluza ocorreu em 1915, logo após a formação do Real Betis. E foi justamente o verdiblanco quem venceu, por 1 a 0, graças ao gol de Alberto Henke - desfilando pela cidade com o troféu que lhes foi concedido. No entanto, não oficialmente, esse derby ocorreu pela primeira vez no dia dos namorados em 1909. Infelizmente, o resultado desse encontro ficou perdido na história e permanece um mistério até hoje.

2 - AMBOS SÃO CAMPEÕES DE LALIGAEssas duas equipes estão entre as mais bem-sucedidas e emblemáticas da história do futebol espanhol. O Real Betis garantiu o primeiro título da LaLiga para a cidade, em 1934/1935, sob a direção do irlandês Patrick O'Connell. O Sevilla só conseguiu igualar tal feito uma década depois, derrotando o Barcelona por um ponto na 15ª temporada da LaLiga.

5 - A HISTÓRICA GOLEADA POR 22 A 0Os historiadores discutem há um século sobre o que aconteceu quando o Real Betis e o Sevilla se conheceram em 1918. O que se sabe é que o Sevilla venceu o jogo por 22 a 0; acredita-se que o Betis tenha enviado uma equipe de crianças para representá-los em protesto contra um decreto que proibia a participação de dois de seus craques porque eles ainda estavam completando o serviço militar.