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futebol

Veja cinco curiosidades sobre o 'Gran Derbi' entre Sevilla e Real Betis

Duelo entre os clubes rivais da Andaluzía acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), pela 27ª rodada de La Liga e tem grande importância para uma briga por Champions League...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 18:07
Crédito: Divulgação/Twitter
O derby de Sevilla, mais conhecido como "El Gran Derbi", é cheio de paixão e combina com muitas histórias. Justamente por conta disso, é difícil encontrar alguém que saiba tudo que envolve esse duelo entre Sevilla e Real Betis. Sendo assim, aqui estão cinco coisas que você talvez não saiba sobre este duelo.
+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE LA LIGA1 - É UM DUELO RECHEADO DE HISTÓRIAOficialmente, o primeiro derby entre essas duas equipes na capital andaluza ocorreu em 1915, logo após a formação do Real Betis. E foi justamente o verdiblanco quem venceu, por 1 a 0, graças ao gol de Alberto Henke - desfilando pela cidade com o troféu que lhes foi concedido. No entanto, não oficialmente, esse derby ocorreu pela primeira vez no dia dos namorados em 1909. Infelizmente, o resultado desse encontro ficou perdido na história e permanece um mistério até hoje.
2 - AMBOS SÃO CAMPEÕES DE LALIGAEssas duas equipes estão entre as mais bem-sucedidas e emblemáticas da história do futebol espanhol. O Real Betis garantiu o primeiro título da LaLiga para a cidade, em 1934/1935, sob a direção do irlandês Patrick O'Connell. O Sevilla só conseguiu igualar tal feito uma década depois, derrotando o Barcelona por um ponto na 15ª temporada da LaLiga.
5 - A HISTÓRICA GOLEADA POR 22 A 0Os historiadores discutem há um século sobre o que aconteceu quando o Real Betis e o Sevilla se conheceram em 1918. O que se sabe é que o Sevilla venceu o jogo por 22 a 0; acredita-se que o Betis tenha enviado uma equipe de crianças para representá-los em protesto contra um decreto que proibia a participação de dois de seus craques porque eles ainda estavam completando o serviço militar.
Marcado para a tarde deste domingo, dia 14, às 17h (de Brasília), o duelo pode ajudar a definir as ambições da dupla na tabela de classificação da LaLiga Santander 2020/2021. Afinal, quem perder, pode se complicar bastante na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O duelo será disputado no Ramón Sánchez Pizjuán, casa do Sevilla.

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