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Veja as contas do Santos para a classificação e para escapar do rebaixamento no Paulistão

Peixe tem dois jogos na competição e pode ir do céu ao inferno na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 09:47

Publicado em 15 de Março de 2022 às 09:47

Na terceira colocação do Grupo D do Campeonato Paulista com apenas dez pontos, o Santos precisa pontuar nos dois próximos jogos para tentar a classificação para as quartas de final e também para escapar do rebaixamento para a Série A-2 do Estadual.A equipe de Fabián Bustos enfrenta a Ferroviária nesta quarta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara e ainda recebe o Água Santa, no próximo sábado, na Vila Belmiro.
Para avançar ao mata-mata, o Peixe precisa vencer os dois jogos. Nesse caso, chegaria aos 16 pontos e não precisaria contar com resultado do Santo André, atual vice-líder do grupo com 12 pontos e apenas um jogo a fazer.Se a equipe comandada por Fabián Bustos vencer um jogo e empatar ou perder o outro, o clube se classifica se o Santo André não ganhar da Internacional de Limeira na última rodada, em Santo André. Se as duas equipes empatarem em 13 pontos, o Peixe levaria a melhor no número de vitórias.
Para escapar do rebaixamento, o Peixe precisa apenas de uma vitória ou dois empates. Com esses resultados, chegaria a 13 ou 12 pontos, respectivamente, e não seria mais ultrapassado pela Ponte Preta, que ocupa a lanterna do Grupo D com apenas 8 pontos e tem ainda um jogo a fazer, contra o Ituano. O Novorizontino já está rebaixado.
O Santos só será rebaixado se fizer apenas um ponto no máximo nos dois próximos jogos e a Ponte Preta ganhar do Ituano na última rodada. Em caso de empate entre os dois clubes com 11 pontos, a equipe de Campinas levaria a melhor no número de vitórias.
Crédito: TécnicoFabiánBustosaindabuscaaclassificaçãocomoSantosnoPaulistão(Divulgação/SantosFC

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