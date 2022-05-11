Veja a provável escalação do Internacional para encarar o Corinthians

Com a semana livre, o técnico Mano Menezes trabalha o elenco do Internacional para encarar o Corinthians, no próximo sábado.
Com dois empates consecutivos, o Inter quer voltar a vencer no Brasileirão e a ordem do técnico é melhorar a produção ofensiva.
No primeiro coletivo da semana, Mano Menezes aposta na dupla David e Wanderson. Alemão, que iniciou muito bem, deve ficar no banco e dar lugar a Alan Patrick.
Veja a provável escalação do Inter: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick (Alemão); David e Wanderson.
O Internacional se encontra na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 8 pontos conquistados.