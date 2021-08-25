Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-GO

Sem perder nos últimos quatro jogos, o Internacional volta a campo no fim de semana e o compromisso é o Atlético-GO fora de casa.
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Com a semana livre para treinar, o técnico Diego Aguirre ajusta os ponteiros e monta a equipe que vai tentar somar três pontos fundamentais.
Na escalação, a dúvida é quem assume a vaga do suspenso Rodrigo Lindoso. A tendência é que ele utilize Johnny, mas Boschilia e Mauricio correm por fora.
Confira a provável escalação: Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio ou Boschilia), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.