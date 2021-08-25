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Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-GO

Internacional visita o Dragão e vai em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 18:35
Crédito: Inter vem de empate contra o Santos (Ricardo Duarte / Internacional
Sem perder nos últimos quatro jogos, o Internacional volta a campo no fim de semana e o compromisso é o Atlético-GO fora de casa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com a semana livre para treinar, o técnico Diego Aguirre ajusta os ponteiros e monta a equipe que vai tentar somar três pontos fundamentais.
Na escalação, a dúvida é quem assume a vaga do suspenso Rodrigo Lindoso. A tendência é que ele utilize Johnny, mas Boschilia e Mauricio correm por fora.
Confira a provável escalação: Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Mauricio ou Boschilia), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

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