Veja a provável escalação do Inter para encarar o Atlético-GO

Crédito: Inter vem de empate contra o Santos (Ricardo Duarte / Internacional

Sem perder nos últimos quatro jogos, o Internacional volta a campo no fim de semana e o compromisso é o Atlético-GO fora de casa.

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Com a semana livre para treinar, o técnico Diego Aguirre ajusta os ponteiros e monta a equipe que vai tentar somar três pontos fundamentais.

Na escalação, a dúvida é quem assume a vaga do suspenso Rodrigo Lindoso. A tendência é que ele utilize Johnny, mas Boschilia e Mauricio correm por fora.