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Veiga diz que atuação do Palmeiras em goleada foi 'à altura de bicampeões da Libertadores'

Eleito melhor em campo pelo Conmebol, meia marcou um dos gols na vitória por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 23:17

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 23:17

O Palmeiras segue sua incansável busca por novos títulos e iniciou a Libertadores-2022 com uma goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira-VEN, fora de casa, nesta quarta-feira. Como de costume, Raphael Veiga marcou gol e teve ótima atuação, sendo eleito o melhor em campo pela Conmebol. O meia analisou a atuação do time e festejou os primeiros gols de Rafael Navarro.GUIA DA LIBERTADORES> Veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras
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Um dos poucos titulares que entraram em campo na Venezuela, Veiga mostrou sua importância ao marcar um belo gol ainda no primeiro tempo, anotando 2 a 0 no placar, mas ele divide os méritos com o grupo, que também foi bem.
- Fiz um bom jogo, acredito que nossa equipe fez um bom jogo, e como eu sempre falo, quando o coletivo está bem, o individual sempre aparece.
Defendendo o bicampeonato consecutivo da Libertadores, o Palmeiras entrou em campo para fazer valer esse status e ampliar a sequência de 16 jogos sem perder fora de casa na competição. Veiga destacou tudo isso e ainda citou a importância dos gols de Rafael Navarro, que desencantou pelo Verdão.
- Acho que jogamos bem, somos os atuais bicampeões da competição e hoje a gente fez um jogo à altura disso, ampliando nosso recorde de jogos invicto fora de casa, acredito que 16, então eu fico feliz e feliz pelo Navarro, que fez dois gols - completou o camisa 23.
Com os três pontos na estreia pela Libertadores-2022, o Alviverde agora foca suas atenções na disputa do Brasileirão, que tem início neste sábado, quando o time de Abel Ferreira recebe o Ceará, no Allianz Parque, às 21h, pela primeira rodada da competição. A equipe deverá ter força máxima em sua arena.
Crédito: PalmeirasatropelouoDeportivoTáchiranaprimeirarodadadaLibertadores-2022(Foto:FedericoParra/AFP

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