Veiga celebra fim do tabu no Choque-Rei e dá recado: 'Desfrutar do momento'

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Eleito o melhor jogador da partida pela Conmebol, o meia Raphael Veiga comemorou a classificação do Palmeiras diante do São Paulo por 3 a 0, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no Allianz Parque. Autor do primeiro gol no clássico, o camisa 23 enalteceu a boa partida dos companheiros no Choque-Rei e falou sobre o fim do tabu que o Alviverde quebrou ao eliminar o rival pela primeira vez na competição sul-americana.

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Apesar do retrospecto negativo contra o arquirrival no torneio em jogos anteriores, Veiga disse que o time estava empenhado para acabar com o incômodo, e que precisava dar uma resposta à torcida e citou o tamanho da grandeza do confronto. O meia afirmou ainda que foi a melhor partida do clube na temporada e vai dar motivação para o clube nas semifinais da Libertadores:

- Era um jogo importante. Primeiro pelo tamanho, o que representa o clássico. Era um jogo que classificava para a semifinal, só aí tem um peso grande. E a gente sabia também do retrospecto desse jogo na Libertadores, da importância para nós e para a torcida. Estamos de parabéns. Na minha opinião foi um dos melhores jogos do ano. Vitória que dá confiança, nos preparamos para isso. É desfrutar do momento - completou.

Veja a tabela completa da LibertadoresO jogador destacou a confiança do técnico Abel Ferreira que passa ao elenco e atribuiu ao triunfo graças as estratégias utilizadas pelo técnico português para surpreender o São Paulo no duelo. O camisa 23 mencionou o gol marcado no Morumbi foi importante para deixar o Verdão vivo no jogo da volta e analisou o clássico:

- O Abel foi muito feliz na liberdade que ele deu pra gente se movimentar. A parte tática foi muito importante. Os jogadores estão de parabéns, mas ele está de parabéns pela ideia que ele passou. Saímos do Morumbi com um resultado bom e viemos sabendo o que tínhamos que fazer. Muito encaixados. No começo, fiz o gol que deu confiança para toda a equipe - emendou.

Por fim, Veiga fez questão de valorizar a classificação e não escondeu o objetivo que o Palmeiras vai em busca para conquistar o tricampeonato da América:

- Libertadores é isso! Sabemos a dificuldade que é ganhar esse campeonato. Ganhamos ano passado e sabemos que ninguém vai tirar da gente o que é nosso tão fácil. Vão ter que suar, correr e lutar. E vamos defender nosso título até o final - finalizou.

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