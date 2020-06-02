Veículos e direitos econômicos de atletas do Sport são envolvidos em dívida com Marlone

Crédito: Williams Aguiar/Sport

Os problemas financeiros atualmente vividos pelo Sport podem não ser agravados unicamente pela pausa das competições que resultou em receitas mais restritas, mas também em dívidas a serem quitadas pelo Leão da Ilha sendo uma delas junto ao meia Marlone.

O atleta de 28 anos de idade que fez 80 jogos e 10 gols com a camisa do Rubro-Negro somando as passagens de 2015 e de 2018 cobra o que seria equivalente a cinco meses dos seus vencimentos bem como multa e verba rescisórias que teriam ficado em atraso além de questões trabalhistas (como férias e 13°) e valores de teor jurídico (honorários de seu advogado e custas do processo), comumente de responsabilidade da parte que perder a causa.

E, como a justiça pernambucana atendeu o pedido do clube de que o jogador poderia solicitar o pedido de penhora visando o pagamento do débito de R$ 2.186.893,63 desde que não envolvessem ativos financeiros, Marlone resolveu solicitar a quitação de duas formas.

Além de indicar quatro veículos sob propriedade do clube (dois ônibus, uma moto e um carro os quais inclusive já constam como penhorados no Detran), o jogador que atualmente defende o Suwon FC, do Japão, solicitou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma relação de direitos econômicos de atletas e percentuais com propriedade do Sport, indicando que parte da dívida poderia envolver esse tipo de pagamento.