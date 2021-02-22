Vazou! Camisa branca do Palmeiras terá detalhes em homenagem aos títulos das ‘cinco coroas’

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Na oportunidade, o Verdão sagrou-se campeão da Taça Cidade de São Paulo, Campeonato Paulista, ambos em 1950. No ano seguinte vieram: Torneio Rio-SP, novamente a Taça Cidade de São Paulo e o Mundial de Clubes, que completa 70 anos no dia 22 de julho.

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