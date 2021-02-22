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Vazou! Camisa branca do Palmeiras terá detalhes em homenagem aos títulos das ‘cinco coroas’

Modelo será lançado oficialmente dia 25, porém foto saiu antes nas redes sociais
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Publicado em 

22 fev 2021 às 15:00

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:00

Crédito: Reprodução
Na oportunidade, o Verdão sagrou-se campeão da Taça Cidade de São Paulo, Campeonato Paulista, ambos em 1950. No ano seguinte vieram: Torneio Rio-SP, novamente a Taça Cidade de São Paulo e o Mundial de Clubes, que completa 70 anos no dia 22 de julho.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
O lançamento oficial da camisa titular será nesta terça-feira (23), enquanto a branca e as de goleiro serão “apresentadas” para o torcedor na quinta (25). A previsão da estreia é na final da Copa do Brasil, domingo (28).

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