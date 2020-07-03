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Vaza na internet suposto modelo da nova camisa 1 do Corinthians

Novo manto corintiano será lançado apenas no próximo domingo, mas imagens já começaram a circular nas redes. Clube e fornecedora de material não confirmam...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 15:58

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 15:58

Crédito: Arquivo Pessoal
Desde a madrugada desta sexta-feira, começaram a circular nas redes sociais imagens do suposto novo modelo de camisa 1 do Corinthians, que será lançado no próximo domingo, no programa "Você Torceu Aqui", da Band. O clube e a Nike, fornecedora de material esportivo, não confirmaram a autenticidade das fotos, que já geraram polêmica entre torcedores.Isso porque o modelo seria inspirado no uniforme de 1990, temporada do primeiro título brasileiro do clube, que comemora 30 anos em 2020. No entanto, a camisa daquele ano não possuía os botões que o suposto modelo novo apresenta na imagem acima, mas sim outro tipo de gola. O adereço só foi introduzido a partir de 1992, algo que foi apontado pelos corintianos na web.
As especulações só terão um ponto final no próximo domingo, às 16h, no programa "Você Torceu Aqui", da Band, que terá as presenças de Neto e Ronaldo Giovanelli, dois homenageados pelo novo modelo e que foram protagonistas da conquista do Brasileirão de 1990. A ação foi revelada pelo próprio ex-camisa 10 do Timão, em uma live na última semana.
Além disso, o clube já iniciou a pré-venda das camisas e organizou uma entrega diferente para quem adquirir os modelos. Aqueles que comprarem o produto, poderão retirá-lo em uma espécie de "drive-thru" na Arena Corinthians, sem custo adicional. Serão dois dias (11 e 12 de julho) com 200 vagas em cada um. A ação é chamada de "De Volta para 90", em alusão à famosa trilogia de filmes.

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