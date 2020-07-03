Vaza na internet suposto modelo da nova camisa 1 do Corinthians

Crédito: Arquivo Pessoal

Desde a madrugada desta sexta-feira, começaram a circular nas redes sociais imagens do suposto novo modelo de camisa 1 do Corinthians, que será lançado no próximo domingo, no programa "Você Torceu Aqui", da Band. O clube e a Nike, fornecedora de material esportivo, não confirmaram a autenticidade das fotos, que já geraram polêmica entre torcedores.Isso porque o modelo seria inspirado no uniforme de 1990, temporada do primeiro título brasileiro do clube, que comemora 30 anos em 2020. No entanto, a camisa daquele ano não possuía os botões que o suposto modelo novo apresenta na imagem acima, mas sim outro tipo de gola. O adereço só foi introduzido a partir de 1992, algo que foi apontado pelos corintianos na web.

As especulações só terão um ponto final no próximo domingo, às 16h, no programa "Você Torceu Aqui", da Band, que terá as presenças de Neto e Ronaldo Giovanelli, dois homenageados pelo novo modelo e que foram protagonistas da conquista do Brasileirão de 1990. A ação foi revelada pelo próprio ex-camisa 10 do Timão, em uma live na última semana.