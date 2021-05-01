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#VasPix: torcida do Vasco faz campanha de ajuda financeira ao clube após atualização da dívida

Desde a manhã deste sábado, os cruz-maltinos têm se mobilizado para doar e espalhar a hashtag. Clube afirma que a campanha foi espontânea, mas apoia a iniciativa...

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2021 às 15:18
Crédito: Maga Jr/Ofotografico
A torcida do Vasco deu mais uma prova de amor ao clube. Desde a manhã deste sábado, as hashtags #VasPix e #VascoPix espalharam pelas redes sociais com dados bancários da chave Pix do Cruz-Maltino. E os torcedores têm compartilhado as doações que têm feito à instituição.A mobilização se dá um dia depois da atualização da dívida do Vasco, que cresceu e já passa de R$ 800 milhões. O clube confirmou que os dados divulgados são relativos à conta bancária da instituição na Caixa Econômica Federal, apoia o movimento, mas afirmou não ter estimulado. Ou seja, a mobilização da torcida é de forma espontânea.
- Senhores. Bom dia. O PIX está correto, é sim do Vasco. Gostaria de reforçar que este NÃO é um movimento do Clube, NÃO é uma campanha oficial do Vasco. A torcida viralizou a conta e o Clube já identificou os aportes. Acionamos nosso Financeiro, que fará a prestação de contas das doações dos torcedores - garantiu a assessoria de imprensa do Vasco.

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