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#VasPix já gerou mais de R$ 400 mil em doações; gerente da base do Vasco, Carlos Brazil agradece

Cruz-Maltino já havia anunciado que todo o valor obtido por meio do movimento de torcedores seria destinado à formação de novos jogadores...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 18:25
Crédito: Torcida do Vasco fez doações médias de quase R$ 30 (Divulgação / Vasco da Gama
O movimento de doação de valores por meio de transferência bancária instantânea, o Pix, já alcançou R$ 442.587,73 até a última quinta-feira. Os valores foram divulgados pelo Vasco. A campanha de torcedores teve início no último sábado, um dia depois do anúncio do aumento da dívida do clube.A prestação de contas à #VasPix (ou #VascoPix), publicada no site oficial do clube, informa também o destino específico das doações. O clube já havia informado que o futebol de base seria contemplado. O gerente geral da categoria, Carlos Brazil, agradeceu à torcida.
- Nos ajudou muito. Todos sabem as dificuldades do clube. Fiz questão de fazer esse vídeo para agradecer a vocês, que dão apoio total ao futebol de base. Apoio ao trabalho que é feito hoje no clube. Não poderia deixar passar essa oportunidade. Sempre, desde a construção do estádio, ajudam o clube de alguma maneira - afirmou Brazil em vídeo publicado na conta do clube de São Januário no Twitter.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

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