VasPix já gerou mais de R$ 400 mil em doações; gerente da base do Vasco, Carlos Brazil agradece

O movimento de doação de valores por meio de transferência bancária instantânea, o Pix, já alcançou R$ 442.587,73 até a última quinta-feira. Os valores foram divulgados pelo Vasco. A campanha de torcedores teve início no último sábado, um dia depois do anúncio do aumento da dívida do clube.A prestação de contas à #VasPix (ou #VascoPix), publicada no site oficial do clube, informa também o destino específico das doações. O clube já havia informado que o futebol de base seria contemplado. O gerente geral da categoria, Carlos Brazil, agradeceu à torcida.