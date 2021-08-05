Vasco x São Paulo: Em súmula, Daronco relata ofensas de Pássaro, deboche de Lisca e pneus furados

Crédito: O gol de Cano foi anulado por Anderson Daronco após consulta ao VAR (Rafael Ribeiro / Vasco

O jogo entre Vasco e São Paulo pela Copa do Brasil foi cercado de polêmicas e muitas reclamações sobre a arbitragem de Anderson Daronco. O Cruz-Maltino terminou o duelo com dois jogadores expulsos mais o técnico Lisca. Na súmula entregue ao final da partida, o árbitro relatou ofensas do diretor Alexandre Pássaro, deboche de Lisca e pneus furados do veículo que conduziu a arbitragem até São Januário.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Relato, que na volta do intervalo para o reinício do 2º tempo, pessoas da diretoria do Vasco, situadas no pavilhão social do estádio, gritavam as seguintes palavras: "Daronco ladrão, conseguiu o que queria, safado". Neste momento, solicitei ao delegado da partida que tentasse identificar os envolvidos pelo nome, o que não foi possível. após esta intervenção, cessaram os gritos - informou Anderson Daronco na súmula, e emendou:

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- Relato, que após o término do 2 tempo, o sr. Alexandre Pássaro, diretor do Vasco, proferiu as seguintes palavras de forma irônica enquanto entrávamos no túnel da arbitragem: "Parabéns, Daronco, tua tatuagem está bonita na tv". O mesmo ainda me ofendeu com as seguintes palavras enquanto descemos as escadas do túnel da arbitragem; "ladrão, f... da p...."

Além disso, o árbitro informou no documento oficial publicado no site da CBF, que dois pneus do veículo que levou a equipe de arbitragem ao jogo foram esvaziados. Algo que aconteceu dentro das dependências de São Januário, segundo Daronco, em um espaço reservado. Confira a súmula na íntegra ao clicar aqui.

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- Imagens da Vasco TV mostram os 40 segundos anteriores à expulsão do Lisca, que está mexendo no relógio. O que ele fez foi tirar o Lisca do jogo para não reclamar com ele após o fim do jogo. As pessoas que foram lá ouviram: "Manda o Lisca reclamar na coletiva". Se a gente fala alguma coisa errada, vamos a julgamento. Se o árbitro coloca alguma coisa sobre alguém na súmula, esse alguém vai a julgamento. É poder infinito, que só cresce ano a ano. Hoje estou aqui reclamando e pode ser pela ruindade dos árbitros que, sábado, o Vasco seja beneficiado - disse Alexandre Pássaro, e completou:

- Garanto que os 40 times das Séries A e B já reclamaram esse ano. O que a gente acredita é no que a gente vê. Programas e entrevistas são divididos nisso. Parece que falei de cinco jogos, mas foi um só. Comentários dos oficiais sobre a expulsão do lisca foram vexatórios: "Não entendi." jogadores do São Paulo, com quem eu tenho boa relação, disseram: "Sábado a gente, hoje vocês." então vamos usar de combustível, vamos nos indignar, não vamos dormir de novo. Vamos continuar indo no STJD. Vamos continuar trabalhando para que nosso objetivo seja cumprido, apesar dessas aberrações no Vasco e no futebol brasileiro - desabafou o profissional.

Por fim, além da direção do Gigante da Colina, diversos torcedores do clube reclamaram da arbitragem nas redes sociais e exigiram coerência. Muitos deles postaram imagens de entradas de atletas do São Paulo que não foram penalizadas por Daronco.