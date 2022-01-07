Vasco x Rio Claro: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo

Após estrear com goleada, o Vasco voltará a campo neste sábado para a segunda rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O adversário será o Rio Claro, que vem de derrota para o SKA Brasil. O confronto está marcado para às 14h, no Estádio Municipal Santana de ParnaíbaA tendência é que técnico Igor Guerra leve a campo a mesma escalação da goleada por 5 a 1 sobre o Lagarto, de Sergipe, da última quarta-feira. O comandante elogiou a postura e o comprometimento de seus atletas e disse que a tendência é que o time evolua ao longo da competição ao ganhar ainda mais confiança.
Em caso de vitória, os Meninos da Colina podem confirmar a classificação para a segunda fase da tradicional competição da base. Na mesma chave, os donos da casa SKA Brasil encaram o Lagarto (SE), às 17h15, no mesmo estádio, e também podem encaminhar a vaga em caso de mais um triunfo.
Na primeira rodada, Figueiredo (2), Vinícius, Juan e o jovem Rayan, de apenas 15 anos, marcaram os gols da vitória do Vasco. A equipe teve uma atuação consistente e outro nome entrou bem na partida: Erick Marcus, que atuou pelo Sub-17 na última temporada. FICHA TÉCNICAVasco x Rio ClaroData-hora: 08/01/2022, às 14hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Marianna Nanni BatalhaÁrbitro Assistente 1: Felipe Camargo MoraesÁrbitro Assistente 2: Alexandre Nascimento da SilvaAnalista de Vídeo: Osny Antônio SilveiraOnde assistir: SporTV
Provável escalação do Vasco: Cadu, Saulo, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.