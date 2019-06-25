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Amistoso

Vasco x Rio Branco terá esquema especial de segurança e transporte

Amistoso do próximo sábado terá linhas especiais de ônibus em direção ao estádio Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 18:10

Publicado em 

25 jun 2019 às 18:10
Vasco e Rio Branco vão se enfrentar em amistoso no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Prest e Rio Branco/Divulgação
O Kleber Andrade, em Cariacica, será palco do amistoso entre Vasco e Rio Branco no próximo sábado (29).  Uma reunião de alinhamento do plano de ação foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em Vitória, nesta terça-feira (25), para definir o esquema especial de segurança para o local. A expectativa dos organizadores do evento para o jogo é de receber cerca de 9,6 mil torcedores. 
> Notícia Agora e A Gazeta oferecem desconto para Vasco x Rio Branco
Um contingente efetivo das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros fará a segurança do público presente no estádio. Os portões do estádio serão abertos ao público às 13h30h e a orientação é para que os torcedores cheguem com antecedência para evitar filas na hora de entrar. Uma parte da rua que dá acesso ao estádio ficará fechada e só será permitida a passagem de torcedores com ingresso.
Os quatro setores do Kleber Andrade estarão divididos da seguinte forma: os setores A e B ficarão para a torcida do Rio Branco, com entrada pela parte de cima do estádio, C e D abrigarão a torcida do Vasco, com entrada pela parte da frente do estádio.
Bolsões de estacionamento
Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou duas linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da Prainha, em Vila Velha.
> Em Domingos Martins, Rio Branco inicia preparação para encarar o Vasco
Os ônibus começam a operar às 14h e vão até 15h30. Ao final da partida, esses veículos estarão posicionados na pista lateral da BR 262, no sentido Viana.
Descontaço
Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado no jornal e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.
Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

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