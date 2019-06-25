Vasco x Rio Branco terá esquema especial de segurança e transporte

Vasco e Rio Branco vão se enfrentar em amistoso no Kleber Andrade Crédito: Marcelo Prest e Rio Branco/Divulgação

O Kleber Andrade, em Cariacica, será palco do amistoso entre Vasco e Rio Branco no próximo sábado (29). Uma reunião de alinhamento do plano de ação foi realizada na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), em Vitória, nesta terça-feira (25), para definir o esquema especial de segurança para o local. A expectativa dos organizadores do evento para o jogo é de receber cerca de 9,6 mil torcedores.

Um contingente efetivo das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros fará a segurança do público presente no estádio. Os portões do estádio serão abertos ao público às 13h30h e a orientação é para que os torcedores cheguem com antecedência para evitar filas na hora de entrar. Uma parte da rua que dá acesso ao estádio ficará fechada e só será permitida a passagem de torcedores com ingresso.

Os quatro setores do Kleber Andrade estarão divididos da seguinte forma: os setores A e B ficarão para a torcida do Rio Branco, com entrada pela parte de cima do estádio, C e D abrigarão a torcida do Vasco, com entrada pela parte da frente do estádio.

Bolsões de estacionamento

Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou duas linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da Prainha, em Vila Velha.

Os ônibus começam a operar às 14h e vão até 15h30. Ao final da partida, esses veículos estarão posicionados na pista lateral da BR 262, no sentido Viana.

Descontaço

Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado no jornal e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.