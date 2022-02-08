Vasco x Portuguesa: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca

Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta a Portuguesa, às 21h35, em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. As vendas de ingresso para o confronto já estão disponíveis no site oficial do sócio-torcedor e em lojas físicas do clube, de 11h às 18h. Os valores variam de R$12 a R$50, a depender do plano de associação, e podem ser adquiridos até às 17h35 do dia da partida. No ato da compra ou da retirada do ingresso, o torcedor deverá estar de acordo com seu calendário vacinal, registrado no sistema Veus Saúde e apresentar documento com foto. Em caso de meia entrada, o documento de comprovação do benefício também é obrigatório.