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Vasco x Portuguesa: confira as informações sobre a venda de ingressos do jogo do Carioca

Vasco e Portuguesa se enfrentam nesta quarta, às 21h35, em São Januário; Ingressos estão à venda no site do Cruz-Maltino e em lojas oficiais do clube...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 13:26
Nesta quarta-feira, o Vasco enfrenta a Portuguesa, às 21h35, em São Januário, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. As vendas de ingresso para o confronto já estão disponíveis no site oficial do sócio-torcedor e em lojas físicas do clube, de 11h às 18h. Os valores variam de R$12 a R$50, a depender do plano de associação, e podem ser adquiridos até às 17h35 do dia da partida. No ato da compra ou da retirada do ingresso, o torcedor deverá estar de acordo com seu calendário vacinal, registrado no sistema Veus Saúde e apresentar documento com foto. Em caso de meia entrada, o documento de comprovação do benefício também é obrigatório.
> Veja a tabela do Cariocão 2022INGRESSOS DE VASCO x PORTUGUESASocial – R$100,00Arquibancada – R$40,00
Planos e valores por setor:Setor Social:Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor Arquibancada:Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$12,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$12,00Estatutário Norte a Sul – R$20,00Estatutário Camisas Negras – R$20,00Estatutário – R$20,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$12,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$12,00Norte a Sul – R$20,00Camisas Negras – R$36,00Retirada:- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;- Documento oficial com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos)Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco
Crédito: VascoenfrentaaPortuguesapelaquartarodadadoCarioca(RafaelRibeiro/Vasco

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