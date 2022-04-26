Vasco x Ponte Preta: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Vasco e Ponte Preta se enfrentam pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Há 11 jogos, o Cruz-Maltino não vence na competição e está pressionado. Só a vitória, de maneira convincente, interessa para dar tranquilidade ao trabalho do técnico Zé Ricardo.FICHA TÉCNICAVasco x Ponte Preta
Data e horário: 27/4/2022, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara e Zé Gabriel; Erick, Nenê (Palacios) e Figueiredo; Raniel.
PONTE PRETA (Técnico: Hélio dos Anjos)Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca.
Desfalques: Fabrício (problema de saúde familiar), Léo Santos (dores no joelho), Fabinho (cirurgia no joelho), Wesley (desconforto muscular) e Ribamar (cirurgia no tendão de aquiles).