Vasco x Operário-PR: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Operário-PR, em São Januário. Esta será a quarta participação do Cruz-Maltino no torneio. O acesso sempre foi obtido nas três vezes anteriores. Para esta estreia, Leandro Castan e Marquinhos Gabriel são desfalques, como já haviam sido no segundo jogo da final da Taça Rio.FICHA TÉCNICAVASCO x OPERÁRIO-PR

Data/Hora: 29/5/2021, às 11hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Andrey e Galarza; Léo Jabá, Morato e Gabriel Pec; Cano.

Suspensos: NinguémLesionados: Leandro Castan, MT e Marquinhos Gabriel

OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão (Marcelo Santos), Tomas Bastos e Leandrinho; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Felipe Garcia.

Suspensos: NinguémLesionados: Fábio Alemão (covid-19), Pedro Ken e Bonfim