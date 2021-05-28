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futebol

Vasco x Operário-PR: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Cruz-Maltino estreia na Série B de 2021 contra a equipe paranaense. Leandro Castan e Marquinhos Gabriel seguem fora, em recuperação de lesão...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 16:02
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Operário-PR, em São Januário. Esta será a quarta participação do Cruz-Maltino no torneio. O acesso sempre foi obtido nas três vezes anteriores. Para esta estreia, Leandro Castan e Marquinhos Gabriel são desfalques, como já haviam sido no segundo jogo da final da Taça Rio.FICHA TÉCNICAVASCO x OPERÁRIO-PR
Data/Hora: 29/5/2021, às 11hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Ricardo Graça e Zeca; Andrey e Galarza; Léo Jabá, Morato e Gabriel Pec; Cano.
Suspensos: NinguémLesionados: Leandro Castan, MT e Marquinhos Gabriel
OPERÁRIO-PR (Técnico: Matheus Costa)Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Rafael Chorão (Marcelo Santos), Tomas Bastos e Leandrinho; Jean Carlo, Ricardo Bueno e Felipe Garcia.
Suspensos: NinguémLesionados: Fábio Alemão (covid-19), Pedro Ken e Bonfim
PALPITESNa redação do LANCE!, 80% das pessoas que responderam à enquete acreditam que o Vasco vencerá o duelo. Apostam no empate 10%, e outros 10% entendem que o Operário vai conquistar os três pontos.

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