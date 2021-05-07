Vasco x Madureira: prováveis times, onde assistir e palpites

O Vasco encara o Madureira neste sábado (08), em São Januário. O jogo é válido pela segunda partida da semifinal da Taça Rio. No primeiro duelo, no último final de semana, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, em Conselheiro Galvão. Para avançar à final do torneio de consolação do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples. Para o rival, um empate basta para a classificação.
Diferentemente de no primeiro jogo, o time de São Januário irá a campo com a equipe principal. As exceções são os jogadores poupados. Confira abaixo:
FICHA TÉCNICA: VASCO x MADUREIRA
- Data/Hora: 8/5/2021, às 16h
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Grazianni Maciel Rocha
- Onde assistir: Pay-per-view do Carioca
- VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano. Técnico: Marcelo Cabo
- MADUREIRA: Felipe Lacerda; Rhuan, Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio
- PALPITES: Na redação do LANCE!, 90% das pessoas que responderam à enquete acreditam que o Vasco avança. Os 10% restantes creem que o Madureira disputará a final.