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futebol

Vasco x Madureira: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Time principal do Cruz-Maltino volta a campo neste sábado precisando de uma vitória simples para avançar à final da Taça Rio...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 18:38

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 18:38

Crédito: Titular semana passada, Léo Jabá será preservado neste segundo jogo da semifinal (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco encara o Madureira neste sábado, em São Januário. O jogo é válido pela segunda partida da semifinal da Taça Rio. No primeiro duelo, no último final de semana, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, em Conselheiro Galvão. Para avançar à final do torneio de consolação do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples. Para o rival, um empate basta para a classificação.Diferentemente de no primeiro jogo, o time de São Januário irá a campo com a equipe principal. As exceções são os jogadores poupados. Confira abaixo.
FICHA TÉCNICAVASCO x MADUREIRA
Data/Hora: 8/5/2021, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes BrunoOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Andrey e Galarza; Morato, Marquinhos Gabriel e Gabriel Pec; Cano
Poupados: Ernando, Ulisses, Riquelme, Romulo, Bruno Gomes e Léo JabáLesionado: MT (Talles Magno e Vinícius em fase de transição)Suspenso: LaranjeiraVolta de suspensão: Léo Matos
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan, Mauricio, Edmário e Juninho; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo.
Suspenso: -Desfalque: Felipe Dias (lesão no joelho direito desde antes da temporada iniciar)
PALPITESNa redação do LANCE!, 90% das pessoas que responderam à enquete acreditam que o Vasco avança. Os 10% restantes creem que o Madureira disputará a final.

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