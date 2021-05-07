Vasco x Madureira: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

O Vasco encara o Madureira neste sábado, em São Januário. O jogo é válido pela segunda partida da semifinal da Taça Rio. No primeiro duelo, no último final de semana, o Tricolor Suburbano venceu por 1 a 0, em Conselheiro Galvão. Para avançar à final do torneio de consolação do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino precisa de uma vitória simples. Para o rival, um empate basta para a classificação.Diferentemente de no primeiro jogo, o time de São Januário irá a campo com a equipe principal. As exceções são os jogadores poupados. Confira abaixo.