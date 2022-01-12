Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco x Joinville: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo
futebol

Vasco x Joinville: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo

Meninos da Colina voltam a campo na manhã desta quinta-feira pela segunda fase da competição. Com 100% de aproveitamento, equipe chega forte para os mata-matas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 19:16

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:16

Após garantir o primeiro lugar do Grupo 24, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Municipal Santana de Parnaíba, os Meninos da Colina encaram o Joinville, às 11h, em um duelo mata-mata. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Audax-SP ou SKA Brasil.A tendência é que o técnico Igor Guerra utilize a escalação das duas primeiras partidas. Diante do SKA Brasil, ele fez algumas mudanças para rodar a equipe. Além disso, ele poderá contar com o retorno de JP Galvão, que estava suspenso por ter levado dois cartões amarelos.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Na primeira fase, o Vasco fez uma campanha de destaque com 100% de aproveitamento no Grupo 24, Até aqui, foram dezenove gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe é dona da maior goleada da competição no implacável 12 a 0 diante do Rio Claro.
+ Oficial: Vanderlei e Leandro Castan iniciam treinos em horário à parte no Vasco
O Joinville, por sua vez, ficou com a segunda colocação do Grupo 23. Invictos no torneio, os catarinenses tiveram uma vitória e dois empates e ficaram atrás do Audax-SP na tabela. FICHA-TÉCNICAVasco x Joinville
​Data-hora: 13/01/2022, às 11hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Giovanni Domenico Canneto VenturiniAssistente 1: Fabrício Porfirio de MouraAssistente 2: Vinicius Santana da SilvaQuarto Árbitro: Vinícius BettioAnalista de Vídeo: Antônio Rogério Batista do PradoOnde assistir: SporTV
Provável escalação do Vasco: Cadu, Saulo, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.
Crédito: VascotemtrêsvitóriasnaCopaSãoPaulo(Foto:FabianoMartins/PrefeituraMunicipaldeSantanadoParnaíba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados