Vasco x Joinville: veja provável time do Gigante da Colina e onde assistir ao jogo da Copa São Paulo

Após garantir o primeiro lugar do Grupo 24, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Estádio Municipal Santana de Parnaíba, os Meninos da Colina encaram o Joinville, às 11h, em um duelo mata-mata. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Audax-SP ou SKA Brasil.A tendência é que o técnico Igor Guerra utilize a escalação das duas primeiras partidas. Diante do SKA Brasil, ele fez algumas mudanças para rodar a equipe. Além disso, ele poderá contar com o retorno de JP Galvão, que estava suspenso por ter levado dois cartões amarelos.

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Na primeira fase, o Vasco fez uma campanha de destaque com 100% de aproveitamento no Grupo 24, Até aqui, foram dezenove gols marcados e apenas dois sofridos. A equipe é dona da maior goleada da competição no implacável 12 a 0 diante do Rio Claro.

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O Joinville, por sua vez, ficou com a segunda colocação do Grupo 23. Invictos no torneio, os catarinenses tiveram uma vitória e dois empates e ficaram atrás do Audax-SP na tabela. FICHA-TÉCNICAVasco x Joinville

​Data-hora: 13/01/2022, às 11hLocal: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, em Santana de Parnaíba (SP)Árbitro: Giovanni Domenico Canneto VenturiniAssistente 1: Fabrício Porfirio de MouraAssistente 2: Vinicius Santana da SilvaQuarto Árbitro: Vinícius BettioAnalista de Vídeo: Antônio Rogério Batista do PradoOnde assistir: SporTV

Provável escalação do Vasco: Cadu, Saulo, Pimentel, Zé Vitor e Julião; Rodrigo, Andrey e Marlon Gomes; Vinícius, Figueiredo e Marcos Dias. Técnico: Igor Guerra.