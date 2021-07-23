Vasco x Guarani: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Julio Cesar Guimaraes/Lancepress!

O Vasco recebe o Guarani na noite deste sábado, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os visitantes estão em boa fase e o time cruz-maltino terá Lisca à beira do campo pela primeira vez.FICHA TÉCNICAVASCO X GUARANI

Data/Hora: 24/7/2021, às 21hLocal: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL-Fifa)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Lisca)Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Bruno Gomes (Arthur Sales), Galarza, Juninho (Léo Jabá) e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e Cano.

Lesionados: Andrey, Michel e RomuloSuspenso: MTPendurados: Leandro Castan, Zeca, Bruno Gomes, Cano e Daniel Amorim.

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GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)Gabriel Mesquita, Diogo Mateus, Thales, Tití e Bidu; Bruno Silva e Rodrigo Andrade; Régis, Bruno Sávio e Andrigo; Davó.

Lesionados: Ronaldo Alves, Carlão, Ian Carlo, Tony, Rafael Costa​Suspenso: Júlio César