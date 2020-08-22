Vasco x Grêmio: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Germán Cano e Geromel são dois destaques dos adversários (Rafael Ribeiro/Vasco; Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Vasco e Grêmio se enfrentam na tarde deste domingo, em São Januário. O jogo é pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro liderado pelo Cruz-Maltino, mesmo com um jogo a menos. O time de Ramon Menezes tem Vinícius e Bruno César novamente à disposição. Renato Gaúcho deverá dar ritmo ao goleiro reserva, Paulo Victor, e tem outros três titulares como desfalques.FICHA TÉCNICAVASCO X GRÊMIO

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 23/8/2020, às 16hÁrbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Permiere, Sportv e rádios

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)Fernando Miguel; Claudio Winck (Cayo Tenório), Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Guilherme Parede (Gabriel Pec), Germán Cano e Talles Magno.

Lesionados: Yago Pikachu (fase de transição do departamento médico para o campo)Suspenso: -Pendurados: Andrey

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Pepê; e Isaque.

Lesionados: Maicon, Diego Souza e Geromel (desgaste)Suspensos: -Pendurados: Kannemann