Vasco x Goiás: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Vasco volta a campo, nesta segunda-feira, diante do Goiás, às 20h, em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. O duelo marcará o reencontro da equipe com um velho conhecido da torcida: o técnico Marcelo Cabo. Além disso, 7,7 mil ingressos foram colocados à venda para os torcedores que quiserem incentivar a equipe carioca na Colina Histórica. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz contará com os retornos do volante Andrey e do atacante Léo Jabá. Ambos cumpriram suspensão no duelo contra o Brusque, no Augusto Bauer. Por outro lado, o lateral-direito Léo Matos não estará à disposição no comandante, pois foi expulso em Santa Catarina.
Além dele, o zagueiro Ernando segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Miranda, por sua vez, foi suspenso pela Conmebol após ser flagrado no exame antidoping. A substância encontrada no exame do atleta foi a canrenona, um diurético proibido pelos regulamentos. O volante Michel pode passar por uma artroscopia e não atuar mais pelo Vasco.
Pelo lado do Esmeraldino, Marcelo Cabo terá um desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro David Duarte recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Vila Nova (GO). A tendência é que o defensor Matheus Salustiano seja o substituto. Na frente, o centroavante Nicolas estará de volta.
Com 37 pontos, o Cruz-Maltino necessita de nove vitórias para garantir o acesso. Apesar da vitória contra o Brusque, a equipe não vence sob seus domínios há duas partidas e para a arrancada o "fator casa" é essencial. O Goiás, atual vice-líder, tem o terceiro melhor desempenho como visitante na competição, mas não vence há duas rodadas. FICHA TÉCNICAVASCO X GOIÁS
Data/Hora: 27/9/2021, às 20hLocal: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Nene, Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Morato e Cano.
Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Ernando (lesão na coxa direita), Léo Matos (suspenso) e Miranda (suspenso).Suspensos: Léo Matos e Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol)Pendurados: Miranda, Leandro Castan, Vanderlei e Bruno Gomes
GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)Tadeu, Apodi, Matheus Salustiano, Reynaldo e Hugo; Rezende, Caio Vinícius e Élvis; Dieguinho, Alef Manga e Nicolas
Desfalques: David Duarte (suspenso)Suspensos: David DuartePendurados: Hugo, Caio Vinícius, Iago Mendonça, Diego e Rezende