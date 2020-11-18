Vasco x Fortaleza: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Em 2019, o Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0 em São Januário com gol de Yago Pikachu (Paulo Sergio/F8/Lancepress!

Em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quinta, às 19h (de Brasília), em São Januário. Ambas as equipes tentam vencer para se afastar da zona de rebaixamento e voltar a embalar na competição. Desde a saída de Rogério Ceni, o Tricolor ainda não venceu e já ligou o alerta para tentar a recuperação.

- > Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

Na tabela, o Gigante da Colina soma 22 pontos, o mesmo número do Athletico-PR, primeira equipe da zona, e busca a segunda vitória seguida na competição, já que derrotou o Sport por 2 a 0, no ultimo sábado, na Ilha do Retiro. O técnico Ricardo Sá Pinto não poderá contar com vários jogadores que testaram positivo para Covid-19, porém conseguirá repetir o time que venceu o Leão no final de semana.

O Tricolor cearense, por sua vez, terá vários desfalques para a partida desta quinta, sendo três delas na zaga. Felipe está suspenso, Paulão, Osvaldo e Yuri César foram infectados com o novo coronavírus e Roger Carvalho e Juan Quintero estão machucados. A equipe do técnico Marcelo Chamusca não vence desde o dia 18 de outubro no Brasileirão, quando derrotou o Palmeiras, e está com 24 pontos na 12ª colocação.

No ano passado, o Vasco venceu o duelo diante do Fortaleza, em São Januário, por 1 a 0 com gol de pênalti do lateral-direito Yago Pikachu. Meses antes, no Castelão, os times empataram por 1 a 1, com gols de Romarinho e novamente Pikachu.FICHA TÉCNICAVASCO X FORTALEZA

Data/Hora: 19/10/2020, às 19h00Local: São Januário, Rio de JaneiroÁrbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel; Marcelo Alves (Jadson), Werley e Ricardo Graça; Léo Mattos, Andrey, Léo Gil, Benitez e Neto Borges; Talles Magno e Cano.

Lesionados: Carlinhos, Miranda, Leandro Castan, Ribamar, Fellipe Bastos, Tiago Reis e Ulisses (Covid-19); Breno, Ramon.Pendurados: Léo Matos, Neto Borges, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno Gomes Suspensos:

FORTALEZA (Técnico: Marcelo Chamusca)Felipe Alves; Tinga, Jackson, João Paulo, Carlinhos; Juninho, Mariano Vázquez, Ronald, Romarinho; David, Bergson (Wellington Paulista).

Desfalques: Paulão, Osvaldo e Yuri César (Covid-19), Roger Carvalho e Juan Quintero, Wesley, Luan Silva (Machucados) e Lucas Esteves (transição física).Suspensos: Felipe.Pendurados: Derley, Yuri César, Juninho, Romarinho, jackson e Osvaldo.