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futebol

Vasco x Fortaleza: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Equipes se enfrentam em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na busca por se afastar da zona da degola. Duelo será nesta quinta, às 19h, em São Januário...
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Publicado em 

18 nov 2020 às 19:03

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:03

Crédito: Em 2019, o Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0 em São Januário com gol de Yago Pikachu (Paulo Sergio/F8/Lancepress!
Em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Fortaleza se enfrentam nesta quinta, às 19h (de Brasília), em São Januário. Ambas as equipes tentam vencer para se afastar da zona de rebaixamento e voltar a embalar na competição. Desde a saída de Rogério Ceni, o Tricolor ainda não venceu e já ligou o alerta para tentar a recuperação.
- > Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Na tabela, o Gigante da Colina soma 22 pontos, o mesmo número do Athletico-PR, primeira equipe da zona, e busca a segunda vitória seguida na competição, já que derrotou o Sport por 2 a 0, no ultimo sábado, na Ilha do Retiro. O técnico Ricardo Sá Pinto não poderá contar com vários jogadores que testaram positivo para Covid-19, porém conseguirá repetir o time que venceu o Leão no final de semana.
O Tricolor cearense, por sua vez, terá vários desfalques para a partida desta quinta, sendo três delas na zaga. Felipe está suspenso, Paulão, Osvaldo e Yuri César foram infectados com o novo coronavírus e Roger Carvalho e Juan Quintero estão machucados. A equipe do técnico Marcelo Chamusca não vence desde o dia 18 de outubro no Brasileirão, quando derrotou o Palmeiras, e está com 24 pontos na 12ª colocação.
No ano passado, o Vasco venceu o duelo diante do Fortaleza, em São Januário, por 1 a 0 com gol de pênalti do lateral-direito Yago Pikachu. Meses antes, no Castelão, os times empataram por 1 a 1, com gols de Romarinho e novamente Pikachu.FICHA TÉCNICAVASCO X FORTALEZA
Data/Hora: 19/10/2020, às 19h00Local: São Januário, Rio de JaneiroÁrbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)Fernando Miguel; Marcelo Alves (Jadson), Werley e Ricardo Graça; Léo Mattos, Andrey, Léo Gil, Benitez e Neto Borges; Talles Magno e Cano.
Lesionados: Carlinhos, Miranda, Leandro Castan, Ribamar, Fellipe Bastos, Tiago Reis e Ulisses (Covid-19); Breno, Ramon.Pendurados: Léo Matos, Neto Borges, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Henrique, Talles Magno, Gabriel Pec e Bruno Gomes Suspensos:
FORTALEZA (Técnico: Marcelo Chamusca)Felipe Alves; Tinga, Jackson, João Paulo, Carlinhos; Juninho, Mariano Vázquez, Ronald, Romarinho; David, Bergson (Wellington Paulista).
Desfalques: Paulão, Osvaldo e Yuri César (Covid-19), Roger Carvalho e Juan Quintero, Wesley, Luan Silva (Machucados) e Lucas Esteves (transição física).Suspensos: Felipe.Pendurados: Derley, Yuri César, Juninho, Romarinho, jackson e Osvaldo.
Palpites: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Vasco em São Januário, 20% apostaram no empate e 10% no Fortaleza.

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