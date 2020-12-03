futebol

Vasco x Defensa y Justicia: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Cruz-Maltino vem de derrota acachapante pelo Campeonato Brasileiro. Time argentino também não está em boa fase no campeonato local. Duelo da semana passada foi 1 a 1...
LanceNet

02 dez 2020 às 23:56

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 23:56

Crédito: AFP
O Vasco encara o Defensa y Justicia (ARG), nesta quinta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, semana passada, na Argentina, o resultado foi 1 a 1. O Cruz-Maltino avança se vencer ou em caso de novo empate, mas sem gols.Data/Hora: 3/12/2020, às 21h30.Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Andrés Cunha (URU)Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Martín Scoppi (URU)Árbitro de vídeo: Daniel Fedorczuk (URU)Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)Lucão, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Gil, Carlinhos (Benítez) e Neto Borges; Torres e Ribamar.
Lesionados: Fintelman, Jadson, Cano (Covid-19), Breno e Ramon.Pendurados: -Suspenso: -
DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Hernan Crespo)Unsaín, Frias, Martínez e Britez; Breintenbruch, Loaiza, Larralde e Benítez; Rius, Pizzini e Romero.
Lesionados: Rodríguez e FernándezPendurados: -Suspensos: -
-> Confira a tabela da Copa Sul-Americana
Palpites: Na redação do LANCE!, 65% das pessoas que responderam à enquete acreditam em classificação do Vasco. Os 35% restantes apostam no Defensa y Justicia.

