Vasco x CSA: prováveis times, desfalques e onde assistir

Vasco e CSA se enfrentam neste sábado, às 19h, em São Januário pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa da vitória para começar a embalar na competição e dar tranquilidade ao técnico Zé Ricardo, que tem o trabalho questionado e está pressionado no cargo.+ Confira a tabela da Série BJá a equipe alagoana, na última quarta-feira, empatou em casa com o Criciúma. O elenco está repleto de jogadores experientes conhecidos no futebol carioca como o zagueiro Werley e o lateral Diego Renan, ex-Vasco.
Além deles, Sassá, que teve passagem pelo Botafogo, Bruno Mezenga e Gabriel, que é o principal nome do elenco e atuou com a camisa do Flamengo na era Zé Ricardo.
FICHA TÉCNICAVASCO X CSA
Data e hora: 07/05/2022, às 19hLocal: São JanuárioÁrbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA - SP)VAR: Rafael Traci (SC)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição, Riquelme; Yuri, Andrey Santos, Nenê, Gabriel Pec e Figueiredo; Raniel.
Desfalques: Erick (edema na coxa direita) e Laranjeira (transição).Suspensos: -Pendurados: Gabriel Dias, Nenê e Zé Gabriel.
CSA (Técnico: Mozart)Marcelo Carné; Igor, Werley, Lucão e Diego Renan; Geovane, Gabriel e Yann Rolim ou Lourenço; Dalberto, Bruno Mezenga e Osvaldo.
Desfalques: Cedric (cirurgia no joelho esquerdo), Ernandes, William, Gabriel Tonini (lesão muscular), Clayton (cirurgia no joelho), Wellington, Bruno Mota e Anderson Martins (transição).Suspensos: -Pendurados: Gabriel e Igor.