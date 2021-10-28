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Vasco x CSA: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo válido pela Série B

O duelo promete ser o maior público do Cruz-Maltino desde o retorno da torcida à Colina. Ambas as equipes necessitam da vitória para encostar no pelotão de frente da competição...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 18:49
Crédito: No primeiro turno, CSA e Vasco empataram por 2 a 2, no Rei Pelé, em Alagoas (Alisson Frazao/Vasco
Na reta final da Série B, o Vasco volta a campo, nesta sexta-feira, às 21h30, em São Januário, pela 32ª rodada. O duelo promete ser o maior público do Cruz-Maltino desde o retorno da torcida à Colina Histórica. O clube colocou à venda 15 mil ingressos e 8.750 já foram emitidos até o momento. Ambas as equipes necessitam da vitória para encostar no pelotão de frente da competição e dar sequência ao sonho de voltar à elite do futebol brasileiro. Com 47 pontos, a diferença do Gigante da Colina para o G4 é de seis pontos restando sete jogos para o fim. O Azulão tem 45 e está a oito do Goiás, atual quarto colocado, que tem 53, e já entrou em campo na rodada. O Esmeraldino empatou por 1 a 1 com o Botafogo, na Serrinha, e demitiu o treinador Marcelo Cabo, nesta quinta.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com o principal nome do time nas últimas rodadas: Nene. Desde que retornou ao clube, o meia já marcou quatro gols e deu duas assistências em oito jogos. Essa será a primeira vez em que o comandante vascaíno não terá o experiente jogador neste Série B.
A tendência é que Marquinhos Gabriel seja deslocado para exercer a função do camisa 77, mais à frente. Com isso, Andrey é o favorito para estar entre os titulares. O volante era uma peça importante no esquema de Diniz antes de se lesionar na partida contra o Goiás. Ele retornou diante do Náutico e entrou no segundo tempo.
Na defesa, Ricardo Graça volta de suspensão e deve ser titular ao lado de Leandro Castan. O grupo aguarda a chegada de Léo Matos, que não disputou a partida contra o Timbu por ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha, na Europa. Ele desembarca no Brasil na manhã desta sexta-feira e seguirá direto para a concentração.
+ Adversário do Vasco, CSA reagiu na tabela, mas tropeçou e sofreu sete gols nas últimas duas rodadas
Pelo lado do CSA, Mozart terá três desfalques importantes: Didira, com problemas físicos, Bruno Mota, que irá passar por um tratamento dentário, e Cristovam, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Em compensação, o goleiro Thiago Rodrigues não sente mais dores no ombro direito e voltará ao gol do time alagoano. FICHA TÉCNICAVASCO X CSA
Data/Hora: 29/10/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Andrey e Marquinhos Gabriel; Morato, Gabriel Pec e Cano.
Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol) e Nene (suspenso)Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol) e Nene (terceiro amarelo)Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Cano, Gabriel Pec e Fernando Diniz
CSA (Técnico: Mozart)Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.
Desfalques: Didira (questão física), Bruno Mota (tratamento dentário) e Cristovam (suspenso)Suspensos: CristovamPendurados: Mozart, Geovane, Thiago Rodrigues, Matheus Felipe, Fabrício, Giva Santos, Yuri e Iury Castilho.

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